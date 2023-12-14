يطور الباحثون طريقة جديدة للجمع بين البيانات الجينية والمكانية للخلايا الفردية

ملخص: قام العلماء في معهد برود التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة هارفارد بتطوير طريقة جديدة تسمى علامات الشرائح، والتي تسمح للباحثين بإرفاق علامات موقع دقيقة لنواة الخلية الفردية مع الاحتفاظ بالمعلومات حول الموقع الأصلي للخلايا في الأنسجة. تجمع هذه الطريقة بين البيانات الجينية والمكانية، مما يوفر تفاصيل غنية حول نشاط الجينات بالإضافة إلى موقع الخلايا في الأنسجة. تعتمد هذه التقنية على Slide-seq، وهو نهج آخر طورته نفس المختبرات يمكنه رسم أنماط مكانية للنشاط الجيني ولكنه يفتقر إلى دقة الخلية الواحدة. باستخدام علامات الشرائح، يمكن للعلماء إجراء تجارب على خلية واحدة مع الاستمرار في معرفة مصدر الخلية بالضبط. وأظهر الباحثون فعالية هذه الطريقة في دراسة الخلايا داخل أنسجة المخ البشري، واللوزتين، وسرطان الجلد، ويعتقدون أن دمج البيانات المكانية يمكن أن يكشف عن رؤى جديدة في علم الأحياء.

تتيح طريقة علامات الشرائح الجديدة التي طورها الباحثون في معهد برود التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة هارفارد للعلماء الجمع بين البيانات الجينية والمكانية للخلايا الفردية. ومن خلال ربط علامات الموقع الدقيقة بنواة الخلية الفردية، يمكن للباحثين الاحتفاظ بمعلومات حول الموقع الأصلي للخلايا في الأنسجة. تعتمد علامات الشرائح على أسلوب Slide-seq، الذي طورته نفس المختبرات، والذي يرسم خرائط للأنماط المكانية للنشاط الجيني داخل الأنسجة، ولكنه يفتقر إلى دقة الخلية الواحدة.

توفر القدرة على التقاط المعلومات الجينية ومعلومات الموقع للباحثين فهمًا أكثر شمولاً للخلايا الفردية. تمكن هذه الطريقة العلماء من إجراء تجارب على خلية واحدة مع معرفة الأصل الدقيق لكل خلية. إن دمج البيانات المكانية لديه القدرة على الكشف عن رؤى جديدة في علم الأحياء قد لا تكون ممكنة من خلال تجارب الخلية الواحدة القياسية وحدها.

وأظهر الباحثون فعالية طريقة الشرائح من خلال دراسة الخلايا داخل الأنسجة المختلفة، بما في ذلك أنسجة المخ البشري، واللوزتين، وسرطان الجلد. ومن خلال الاستفادة من البيانات المكانية، تمكن الباحثون من اكتشاف بيولوجيا جديدة لم يكن من الممكن الكشف عنها باستخدام تجارب الخلية الواحدة التقليدية وحدها.

تتضمن طريقة علامات الشرائح نقل شرائح الأنسجة إلى صفائف من الخرز، كل منها موسوم برموز شريطية متعددة للإشارة إلى موقعها. تتسرب الرموز الشريطية إلى نوى الخلايا، ويقوم الباحثون بقياس المستويات المختلفة للرموز الشريطية المختلفة في كل نواة لحساب موقع الخلية داخل المصفوفة. بمجرد دخول الباركود إلى نواة الخلية، يمكن للباحثين المضي قدمًا في تجارب الخلية الواحدة القياسية.

تفتح هذه الطريقة الجديدة إمكانيات جديدة لدراسة الخلايا الفردية على المستوى الجزيئي داخل الأنسجة المعقدة، مما يوفر نظرة ثاقبة لكل من نشاط الجينات والتنظيم المكاني. ومن خلال دمج البيانات المكانية وبيانات الخلية الواحدة، يمكن للعلماء الحصول على فهم أعمق للسلوك والوظيفة الخلوية.