استكشاف العلاقة بين النشاط العصبي وصنع القرار

أجرى الباحثون في جامعة روتجرز-نيوارك مؤخرًا دراسة لبحث دور القشرة الأمامية الحجاجية (OFC) في عملية صنع القرار على أساس القيمة. في حين أشارت الدراسات السابقة إلى أن الـ OFC متورط في تمثيل قيم خيارات القرار المختلفة، فإن الآليات العصبية المحددة الكامنة وراء هذه العملية ظلت غير واضحة.

كان الفريق، بقيادة فنسنت بي. ماكجينتي وشيرا إم. لوبكين، يهدف إلى تسليط الضوء على هذا الموضوع من خلال دراسة نشاط الخلايا العصبية ذات ترميز القيمة في OFC لدى الرئيسيات. ومن المعروف أن هذه الخلايا العصبية تخلق تمثيلاً شخصيًا لقيمة خيارات القرار المختلفة.

من خلال فحص معدلات إطلاق هذه الخلايا العصبية أثناء اتخاذ الرئيسيات للقرارات، وجد الباحثون علاقة ثابتة بين الاختيارات التي اتخذتها الحيوانات وإشارات القيمة المشفرة بواسطة الخلايا العصبية OFC. تختلف معدلات إطلاق النار اعتمادًا على مدى استصواب أو عدم الرغبة في كل قرار.

"تتناول هذه الدراسة سؤالا حاسما له آثار على فهم الاضطرابات العصبية والنفسية"، أوضح ماكجينتي. "نحن نعلم أن التغييرات في سلوك اتخاذ القرار ووظيفة OFC يتم ملاحظتها في حالات مثل تعاطي المخدرات والاكتئاب واضطراب الوسواس القهري. ومن خلال الكشف عن العلاقة بين النشاط العصبي وصنع القرار، يمكننا الحصول على نظرة ثاقبة لهذه الاضطرابات.

استلهمت الدراسة من الأبحاث المتعلقة بالإدراك البصري والحكم. يهدف ماغينتي ولوبكين إلى تطبيق مبادئ مماثلة لفهم كيفية مساهمة OFC في عمليات صنع القرار. ومن خلال القيام بذلك، يأملون في تمهيد الطريق للدراسات المستقبلية التي تستكشف تأثير خلل الـ OFC على عملية صنع القرار في الاضطرابات العصبية والنفسية.

تقدم نتائج هذه الدراسة رؤى قيمة حول كيفية تنظيم الدماغ لعملية صنع القرار على أساس القيمة. من خلال فهم أفضل للآليات العصبية في اللعب، يمكن للباحثين تطوير تدخلات مستهدفة للأفراد الذين يعانون من اضطرابات عصبية نفسية تتميز بعمليات صنع القرار المتغيرة.

قد تساهم الأبحاث الإضافية في هذا المجال في التقدم في علاج حالات مثل تعاطي المخدرات، والاكتئاب، والوسواس القهري، والتي من المعروف أنها مرتبطة باضطرابات في سلوك اتخاذ القرار ووظيفة OFC.