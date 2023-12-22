اكتشاف جديد يمكن أن يحدث ثورة في تنمية المحاصيل وتحسين الأمن الغذائي

توصل العلماء في جامعة نوتنجهام إلى اكتشاف رائد يمكن أن يغير مستقبل الزراعة. ومن خلال أبحاثهم، تمكنوا من تحديد البروتين الذي يلعب دورًا حاسمًا في التحكم في امتصاص العناصر الغذائية والماء في جذور النباتات. ومن خلال فهم وظيفة هذا البروتين، المعروف باسم مادة مانعة للتسرب لجذور النباتات، يأمل الباحثون في تطوير محاصيل أكثر مرونة في مواجهة تغير المناخ وتتطلب موارد أقل للنمو.

يعمل البروتين، المعروف باسم البروتين الموجه، بالتنسيق مع المكونات التنظيمية الأخرى داخل الأديم الباطن للجذر. وتتمثل وظيفتها الرئيسية في التحكم في ترسب مادة اللجنين، وهي مادة موجودة في الخشب، والتي تشكل حاجزًا غير منفذ داخل الجذر. يضمن هذا الحاجز امتصاص العناصر الغذائية والماء بطريقة خاضعة للرقابة ويمنع حركة المواد غير المنضبطة إلى الجذر.

الآثار المترتبة على هذا الاكتشاف كبيرة. ومع ارتفاع درجات الحرارة العالمية وأنماط هطول الأمطار التي لا يمكن التنبؤ بها، فمن الضروري تطوير أصناف المحاصيل التي يمكن أن تزدهر في الظروف المعاكسة. ومن خلال هندسة المصانع بحيث تتمتع بقدرات معززة على امتصاص المياه والمغذيات، يمكن للمزارعين تقليل اعتمادهم على الأسمدة الكيماوية والري.

وأكد الدكتور غابرييل كاستريللو، أحد الباحثين المشاركين في الدراسة، على أهمية فهم آليات النبات في تأمين الإمدادات الغذائية المستقبلية. وبفضل هذه المعرفة المكتشفة حديثًا، يستطيع العلماء العمل على تطوير محاصيل مقاومة للجفاف وتتطلب كمية أقل من المياه وتحصل على كمية أكبر من العناصر الغذائية المتوازنة.

ويفتح هذا الإنجاز المثير إمكانيات جديدة للزراعة المستدامة ويمكن أن يساهم في الأمن الغذائي العالمي. ومن خلال تسخير قوة البروتينات وفهم دورها في بيولوجيا النبات، يضع الباحثون الأساس لنظام زراعي أكثر مرونة وكفاءة. وبينما نواصل مواجهة تحديات المناخ المتغير، فإن الحلول المبتكرة مثل هذه ضرورية لضمان مستقبل مستدام.