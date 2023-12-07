العلماء يطورون طريقة رائدة لتتبع الخلايا العصبية في الحيوانات المتحركة

توصل علماء من EPFL وهارفارد إلى اكتشاف رائد يسمح بتتبع الخلايا العصبية في الحيوانات المتحركة والمشوهة. ومن خلال الجمع بين التعلم العميق وتقنية جديدة تسمى "التعزيز المستهدف"، طور الباحثون طريقة ذكاء اصطناعي لفك تشفير نشاط الدائرة في الحيوانات التي تتحرك بحرية.

في السابق، كان الباحثون قادرين على تصوير الخلايا العصبية في الحيوانات، لكن تتبع هذه الخلايا العصبية والتعرف عليها حسابيًا أثبت أنه يمثل تحديًا، خاصة عندما يتحرك الدماغ ويتشوه داخل جسم الكائن الحي. ومع ذلك، فقد وجد فريق من الباحثين بقيادة سهند جمال راهي في كلية العلوم الأساسية في EPFL حلاً لهذه المشكلة.

باستخدام الشبكات العصبية التلافيفية (CNNs)، وهي مجموعة فرعية من الذكاء الاصطناعي يمكنها تحديد الأنماط في الصور، قام الباحثون بتدريب الذكاء الاصطناعي على فهم الخلايا العصبية المرصودة. تركز CNN على أجزاء صغيرة من الصورة، مثل الحواف أو الألوان أو الأشكال، لتحديد وتتبع الخلايا العصبية داخل دماغ الحيوان.

ولمعالجة صعوبة التعامل مع المظاهر المتنوعة الناجمة عن تشوهات الجسم، طور العلماء شبكة CNN محسنة مع "تعزيز مستهدف". تقوم هذه الطريقة تلقائيًا بإنشاء تعليقات توضيحية كمرجع، مما يقلل الحاجة إلى تعليقات توضيحية يدوية واسعة النطاق.

اختبر الباحثون نهجهم باستخدام الدودة المستديرة Caenorhabditis elegans، وهي كائن حي نموذجي في علم الأعصاب. لقد نجحوا في تتبع الخلايا العصبية البينية في الدودة ولاحظوا السلوكيات المعقدة فيما بينها. على سبيل المثال، أظهرت الخلايا العصبية أنماط استجابة قابلة للتكيف عند تعرضها لمحفزات مختلفة.

ومن خلال تقليل الجهد اليدوي بشكل كبير وزيادة إنتاجية التحليل، فإن هذا الإنجاز لديه القدرة على تسريع الأبحاث في تصوير الدماغ وتعميق فهمنا للدوائر العصبية والسلوكيات. كما أتاح الباحثون إمكانية الوصول إلى شبكة CNN الخاصة بهم من خلال واجهة سهلة الاستخدام، مما أدى إلى تبسيط العملية برمتها بدءًا من التعليق التوضيحي اليدوي وحتى التدقيق اللغوي النهائي.

تمهد هذه الطريقة الجديدة الطريق لمزيد من التقدم في تتبع الخلايا العصبية في الحيوانات المتحركة وتفتح إمكانيات لدراسة نشاط الدماغ في الكائنات الأكثر تعقيدًا.