تظهر الدراسة أن التفاعلات الاجتماعية القصيرة يمكن أن تعزز الرفاهية

ملخص:

وجدت دراسة جديدة أجريت في تركيا أنه حتى التفاعلات الاجتماعية القصيرة، مثل إلقاء التحية على شخص غريب أو شكر شخص ما، يمكن أن تزيد بشكل كبير من شعور الشخص بالسعادة. تمكن الباحثون من تكرار النتائج في كل من السكان الغربيين والمتعلمين والصناعيين والأثرياء والديمقراطيين (WEIRD) والسكان غير WEIRD. وسلطت الدراسة الضوء أيضًا على أهمية الحد الأدنى من التفاعلات الاجتماعية، خاصة خلال موسم التسوق في عيد الميلاد عندما تكون مثل هذه اللقاءات أكثر شيوعًا. ركزت الأبحاث السابقة بشكل أساسي على المحادثات كوسيلة لتعزيز الرفاهية، لكن هذه الدراسة تسلط الضوء على التأثير الإيجابي للتحيات البسيطة والتعبير عن الامتنان. يقترح الباحثون أن التدخلات والسياسات التي تستهدف التحية والشكر يمكن أن تكون طريقة بسيطة ومنخفضة التكلفة لتحسين الرفاهية الشخصية.

وشملت الدراسة، التي أجريت بالتعاون مع شركة أبحاث الرأي العام في تركيا، استطلاع رأي أكثر من 3,200 شخص بالغ حول الحد الأدنى من تفاعلاتهم الاجتماعية ورضاهم عن الحياة. أفاد المشاركون الذين آمنوا بالحراك الاجتماعي وكان لديهم تفاعلات أكثر مع الروابط الضعيفة (المعارف أو الغرباء) عن مستويات أعلى من الرضا عن الحياة. وأظهرت النتائج أيضًا أن السياق الثقافي لعب دورًا، حيث كان للتفاعلات مع الغرباء تأثير أقل في المجموعة التركية، التي كانت لديها ثقافة أكثر إحكامًا وترابطًا.

وشدد الباحثون على تأثير جائحة كوفيد-19، التي حدت من التفاعلات وجها لوجه وحرمت الناس من فوائد الحد الأدنى من التفاعلات الاجتماعية. ومع استمرار العديد من الأفراد في العمل من المنزل ولديهم فرص أقل للتفاعل مع العلاقات الضعيفة أو الغرباء، تسلط الدراسة الضوء على أهمية هذه التبادلات الاجتماعية القصيرة لتحقيق الرفاهية الذاتية.

في نهاية المطاف، يقدم هذا البحث رؤى قيمة حول قوة التفاعلات الاجتماعية البسيطة ويوفر وسيلة محتملة لتعزيز الرفاهية من خلال السياسات والتدخلات التي تعزز التحية والشكر.