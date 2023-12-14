جينات النياندرتال وتطور أنماط النوم البشري

من الثابت أن البشر لديهم أنماط نوم متنوعة، حيث يستيقظ بعض الأفراد مبكرًا بينما يستيقظ البعض الآخر ليلاً. ولطالما كان أصل تفضيلات النوم هذه لغزا، لكن دراسة حديثة ألقت ضوءا جديدا على هذا الموضوع. اكتشف الباحثون صلة بين جينات إنسان نياندرتال و"المستيقظين مبكرًا" المعاصرين، مما يكشف كيف أثرت لقاءاتنا القديمة على عادات نومنا.

تتعمق الدراسة في الرحلة الوراثية من جذورنا الأفريقية إلى الاختلاط مع إنسان النياندرتال. منذ حوالي 300,000 ألف عام، ظهر الإنسان الحديث تشريحيًا في أفريقيا وهاجر في النهاية إلى أوراسيا منذ حوالي 70,000 ألف عام. خلال هذه الهجرة، واجهوا إنسان النياندرتال والدينيسوفان، وهما نوعان من أشباه البشر القدماء الذين تكيفوا مع البيئة الأوراسية على مدى مئات الآلاف من السنين.

لم يكن التهجين بين البشر المعاصرين والنياندرتال مجرد تبادل اجتماعي، بل كان أيضًا تبادلًا جينيًا. اكتشف العلماء أن بعض جينات إنسان النياندرتال زودت البشر بمتغيرات مفيدة لبيئتهم الجديدة. وشملت هذه التعديلات مستويات الهيموجلوبين الملائمة للارتفاعات، والاستجابات المناعية، وتصبغ الجلد، وتكوين الدهون.

وبالإضافة إلى السمات الجسدية، حدد الباحثون 246 جينًا في الساعة البيولوجية تلعب دورًا في الساعة الداخلية لجسمنا. أظهرت هذه الجينات اختلافات كبيرة بين البشر المعاصرين وأشباه البشر القدماء، مما يشير إلى وجود اختلافات في كيفية إدراكهم لدورات النهار والليل. يمكن أن يعزى هذا التناقض في إيقاعات الساعة البيولوجية إلى أنماط ضوء النهار المختلفة في أفريقيا وخطوط العرض الأوراسية العليا.

باستخدام الذكاء الاصطناعي، حدد الباحثون جينات محددة في الساعة البيولوجية لدى البشر القدماء والتي ربما أثرت على اختلافات إيقاع الساعة البيولوجية بيننا وبين أبناء عمومتنا القدامى. ووجدوا أن المتغيرات الجينية لإنسان النياندرتال كانت مرتبطة باستمرار بزيادة فترة الصباح في دراسة شاملة شملت مئات الآلاف من الأفراد من البنك الحيوي في المملكة المتحدة. من المحتمل أن سمة الصباح، التي تتميز بساعة يومية قصيرة، قدمت ميزة البقاء على قيد الحياة لأسلافنا في خطوط العرض العليا.

تقدم هذه الدراسة رؤى قيمة حول كيفية تشكيل لقاءاتنا مع إنسان النياندرتال ليس فقط من نحن ولكن أيضًا عادات نومنا. ربما ترك لنا إرث الإنسان البدائي أكثر من مجرد أدوات ونيران، بل ربما يكون هو الذي ضبط ساعات المنبه لدينا. سوف تتضمن الأبحاث المستقبلية استكشاف تأثيرات المتغيرات الجينية للإنسان البدائي على الساعات البيولوجية لدى مجموعات بشرية مختلفة ودراسة السمات التكيفية الأخرى.