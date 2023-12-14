تم العثور على الرابط الوراثي بين إنسان نياندرتال والمستيقظين في وقت مبكر

تشير دراسة حديثة نُشرت في "Genome Biology and Evolution" إلى أن الذين يستيقظون مبكرًا ربما ورثوا عاداتهم من أسلافنا المنقرضين من إنسان نياندرتال. وجد باحثون من جامعة فاندربيلت، وجامعة بنسلفانيا، ومؤسسات أخرى دليلاً على وجود متغيرات جينية مرتبطة بإيقاع الساعة البيولوجية في الحمض النووي لإنسان النياندرتال، والتي يمكن أن تؤثر على أنماط النوم لدى البشر المعاصرين.

إيقاع الساعة البيولوجية هو الساعة الداخلية في الدماغ البشري التي تنظم دورة النوم والاستيقاظ لدينا على أساس التعرض للضوء. وتشير الدراسة إلى أن إنسان النياندرتال، الذي عاش في مناطق خطوط العرض العليا، استفاد من كونه يستيقظ مبكرا لأنه سمح له بمزامنة جداول نومه واستيقاظه مع أيام الصيف الأطول. للتكيف مع التغيرات الموسمية في ضوء النهار، كان على أسلافنا الذين هاجروا من أفريقيا إلى أوراسيا قبل 70,000 ألف سنة تطوير متغيرات جينية ساعدت في تعديل أنماط نومهم.

بعد تحديد مجموعة من الجينات المرتبطة بالساعة البيولوجية، وجد الباحثون متغيرات محددة في الإنسان الحديث وإنسان النياندرتال يمكن أن تؤثر على إيقاع الساعة البيولوجية. وقاموا باختبار هذه المتغيرات أيضًا باستخدام بيانات من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، ووجدوا أن المتغيرات الجينية المدخلة، والتي انتقلت من إنسان نياندرتال إلى الإنسان الحديث، كانت مرتبطة دائمًا بتفضيل الاستيقاظ مبكرًا.

سمح التهجين بين البشر المعاصرين والنياندرتال لبعض الأفراد بوراثة الساعات البيولوجية الخاصة بالنياندرتال. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه لم تكن جميع المتغيرات الجينية الموروثة من أشباه البشر القدماء مفيدة. تشير الأبحاث السابقة إلى أن العديد من المتغيرات "تمت إزالتها عن طريق الانتقاء الطبيعي" لأنها لم تكن مفيدة للإنسان الحديث.

تلقي هذه الدراسة الضوء على العوامل الوراثية التي تؤثر على أنماط نومنا وتوفر نظرة ثاقبة حول كيفية تكيف أسلافنا مع الظروف البيئية المختلفة. إن تحديد الأساس الجيني لكونك مستيقظًا مبكرًا يمكن أن يكون له آثار على فهم اضطرابات النوم وربما تطوير علاجات مستهدفة.

نبذة عامة:

تشير دراسة جديدة إلى أن الاستيقاظ المبكر قد يكون له مكون وراثي موروث من أسلاف إنسان نياندرتال المنقرضين. تم العثور على الجينات المرتبطة بإيقاع الساعة البيولوجية في كل من الحمض النووي للإنسان البدائي والإنسان الحديث، مع وجود متغيرات مرتبطة بزيادة الميل إلى الاستيقاظ مبكرًا. وتشير الدراسة إلى أن الذين يستيقظون مبكرا ربما تكيفوا مع خطوط العرض العليا في أوروبا، حيث عاش إنسان النياندرتال، من خلال مزامنة جداول نومهم واستيقاظهم مع إشارات خارجية مثل الضوء. يوفر هذا الارتباط الجيني نظرة ثاقبة لتاريخنا التطوري وقد يكون له آثار على فهم اضطرابات النوم.