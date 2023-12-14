توصلت الدراسة إلى أن الحمض النووي للنياندرتال مرتبط بالطيور المبكرة

وفقا لدراسة حديثة، فإن عادة النوم المبكر والاستيقاظ المبكر قد تكون موروثة من أسلافنا القدماء الذين تزاوجوا مع إنسان النياندرتال. في حين اختفت معظم الجينات المكتسبة عن طريق التهجين، بقي جزء صغير منها، بما في ذلك الجينات التي تؤثر على ساعات الجسم البيولوجية. واكتشف الباحثون أن هذه الجينات ساهمت في ميل بعض الأفراد إلى أن يكونوا من الأشخاص الصباحيين، مما يجعلهم أكثر ميلا إلى الاستيقاظ والذهاب إلى الفراش في وقت مبكر أكثر من غيرهم. قامت الدراسة بتحليل الحمض النووي من البشر المعاصرين والنياندرتال لتحديد المتغيرات الجينية المختلفة المرتبطة بإيقاعات الساعة البيولوجية. من خلال فحص قاعدة بيانات البنك الحيوي في المملكة المتحدة، وجد الباحثون أن العديد من الأفراد يحملون هذه المتغيرات وأنهم يرتبطون باستمرار بكونهم أشخاصًا في الصباح. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن كونك شخصًا صباحيًا لا يتم تحديده فقط من خلال جينات إنسان نياندرتال. هناك المئات من الجينات الأخرى، بالإضافة إلى العوامل البيئية والثقافية، التي تؤثر على أنماط النوم. تأثير جينات النياندرتال على تفضيلات النوم صغير نسبيًا. ويشير الباحث الرئيسي في الدراسة إلى أن هذه الجينات كانت مفيدة لأسلافنا الذين يعيشون في مناطق خطوط العرض العليا، حيث أن وجود ساعة جسم مرنة سمحت لهم بالتكيف مع التغيرات الموسمية في مستويات الضوء. يلقي هذا الدليل الجيني الضوء على أصول عادات النوم لدينا ويسلط الضوء على كيفية تكيف أسلافنا مع البيئات المختلفة.

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