التأثير الوراثي: أصل الإنسان البدائي مرتبط بكونه شخصًا صباحيًا

ملخص: تشير الأبحاث الجديدة إلى أن أسلافنا من إنسان النياندرتال ربما لعبوا دورًا في تشكيل تفضيلنا للاستيقاظ مبكرًا. جمعت دراسة أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو بين تحليل الحمض النووي القديم، والدراسات الجينية لدى الإنسان الحديث، والذكاء الاصطناعي للكشف عن الأدلة الجينية للاختلافات في الساعات البيولوجية بين إنسان نياندرتال والإنسان الحديث. عندما هاجر إنسان النياندرتال إلى أوراسيا، واجهوا بيئات جديدة ذات تباين موسمي أكبر في ضوء النهار ودرجة الحرارة. افترض الباحثون أن التهجين بين إنسان النياندرتال والإنسان الحديث يمكن أن يؤدي إلى انتقال متغيرات الساعة البيولوجية إلى بعض البشر. وللتحقق من ذلك، قاموا بتحليل المتغيرات الجينية المقدمة في مجموعة كبيرة من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، ووجدوا أن هذه المتغيرات تزيد باستمرار من الميل إلى الاستيقاظ مبكرا، المعروف باسم "الصباح". ويعتقد الباحثون أن هذا الانحياز نحو الصباح كان من الممكن أن يكون مفيدًا لأسلافنا الذين يعيشون في مناطق خطوط العرض العليا مع فترات ضوء صيفية ممتدة. بشكل عام، تسلط الدراسة الضوء على العوامل الوراثية التي تؤثر على أنماط نومنا وتسلط الضوء على التأثير المحتمل لتراث الإنسان البدائي على إيقاعات الساعة البيولوجية لدينا.

تأثير سلالة النياندرتال على تفضيلات النوم

كشفت دراسة حديثة تبحث في الأصول الوراثية لتفضيلات النوم عن وجود صلة مثيرة للاهتمام بين أسلافنا من إنسان النياندرتال وميلنا إلى أن نكون أشخاصًا في الصباح. أجرى باحثون من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو تحليلا شاملا، يجمع بين بيانات الحمض النووي القديمة، والدراسات الجينية الحديثة، والذكاء الاصطناعي لكشف تأثير تراث الإنسان البدائي على إيقاعات الساعة البيولوجية لدينا.

واجه إنسان النياندرتال، الذي هاجر إلى أوراسيا منذ حوالي 700,000 ألف سنة، بيئات جديدة متنوعة مع اختلافات موسمية أكبر في ضوء النهار ودرجة الحرارة. دفع هذا الباحثين إلى استكشاف احتمال أن تكون المادة الوراثية لإنسان النياندرتال قد ساهمت في الاختلافات في الساعات البيولوجية بين إنسان نياندرتال والإنسان الحديث، الذي بقي في المقام الأول في أفريقيا.

ركزت الدراسة على المتغيرات الجينية المدخلة، وهي المتغيرات الجينية التي انتقلت من إنسان النياندرتال إلى الإنسان الحديث. ومن خلال فحص مجموعة كبيرة من الأفراد من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، وجد الباحثون أن العديد من هذه المتغيرات المقدمة كان لها تأثيرات كبيرة على تفضيل النوم، وخاصة فيما يتعلق بزيادة "الصباح". يرتبط هذا الميل نحو الاستيقاظ مبكرًا بفترة قصيرة من الساعة البيولوجية ويمكن ملاحظته في التكيف مع خطوط العرض العالية في الحيوانات الأخرى.

من المعتقد أن الفترة البيولوجية المختصرة المتأثرة بسلالة إنسان نياندرتال مفيدة للأفراد الذين يعيشون في مناطق خطوط العرض العليا، لأنها تتيح محاذاة أسرع لأنماط النوم/الاستيقاظ مع إشارات الضوء الموسمية المتغيرة. على سبيل المثال، تتطلب ذباب الفاكهة فترات يومية قصيرة للتزامن مع فترات ضوء الصيف الممتدة عند خطوط العرض العالية. وقد أدى هذا الضغط الانتقائي إلى ظهور خطوط عرضية في مجموعات ذبابة الفاكهة، مع فترات متناقصة مع زيادة خطوط العرض.

اقترح فريق الباحثين أن الميل إلى أن يكون شخصًا صباحيًا كان من الممكن أن يكون مفيدًا من الناحية التطورية لأسلافنا الذين يعيشون في خطوط العرض العليا في أوروبا، وبالتالي، تم الاحتفاظ بالخصائص الجينية لإنسان النياندرتال التي تؤثر على إيقاعات الساعة البيولوجية مع مرور الوقت.

وشدد المؤلف الرئيسي جون أ. كابرا على أهمية النتائج التي توصلوا إليها، قائلًا: "من خلال تحليل أجزاء الحمض النووي للنياندرتال التي بقيت في الجينوم البشري الحديث، اكتشفنا اتجاهًا مذهلاً: يؤثر الكثير منها على التحكم في الجينات اليومية لدى البشر المعاصرين، بشكل مستمر". زيادة الميل إلى أن تكون شخصًا صباحيًا. وتتوافق هذه النتيجة مع تأثيرات العيش عند خطوط العرض العليا على الساعات البيولوجية لمختلف أنواع الحيوانات.

بينما يواصل الباحثون كشف أسرار تراثنا الجيني، تضيف هذه الدراسة طبقة أخرى من التبصر في الطرق التي لا تعد ولا تحصى التي أثر بها أسلافنا البدائيون على حياتنا الحديثة. قد ينبع تفضيلنا لكوننا شخصًا صباحيًا من إرث وراثي قديم مكّن أسلافنا من الازدهار في بيئات مختلفة والتكيف مع التحديات التي يفرضها محيطهم.