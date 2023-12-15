الأصل الجيني لشعب الصباح: تراث إنسان نياندرتال

سلطت دراسة حديثة الضوء على أصول تفضيلنا للاستيقاظ مبكرا، مما يشير إلى أن المواد الوراثية التي انتقلت من أسلافنا البدائيين ربما ساهمت في هذه الخاصية. ومن خلال استخدام الحمض النووي القديم من إنسان نياندرتال، بالإضافة إلى الدراسات الجينية واسعة النطاق والذكاء الاصطناعي، حدد الباحثون أدلة وراثية على الاختلافات في الساعات البيولوجية لإنسان نياندرتال والإنسان الحديث.

منذ حوالي 700,000 ألف سنة، هاجر إنسان النياندرتال إلى أوراسيا، حيث واجه بيئات جديدة ذات خطوط عرض أعلى وتغيرات موسمية أكبر في ضوء النهار ودرجة الحرارة. من المحتمل أن تكون هذه العوامل قد أثرت على تطور إيقاعات الساعة البيولوجية لديهم. علاوة على ذلك، ساهم التزاوج بين إنسان النياندرتال والإنسان الأوراسي الحديث بشكل أكبر في الميراث المحتمل للمتغيرات البيولوجية.

لاستكشاف هذه الفرضية، قام الباحثون بتحليل المتغيرات الجينية التي تم نقلها من إنسان نياندرتال إلى الإنسان الحديث. وبالاعتماد على مجموعة كبيرة من مئات الآلاف من الأشخاص، اكتشفوا العديد من المتغيرات المقدمة التي أثرت على تفضيلات النوم. والجدير بالذكر أن هذه المتغيرات زادت باستمرار من فترة "الصباح"، مما يشير إلى تأثير وراثي على الميل إلى الاستيقاظ مبكرا.

يبدو أن هذا التفضيل للاستيقاظ المبكر مفيد للأفراد الذين يعيشون بالقرب من خطوط العرض العليا في أوروبا. تسمح الفترة القصيرة من الساعة البيولوجية، المرتبطة بزيادة فترة الصباح، بمحاذاة أنماط النوم/الاستيقاظ بشكل أسرع مع الإشارات الخارجية. ويلاحظ هذا التكيف في مختلف أنواع الحيوانات التي تعيش في خطوط العرض العليا.

توفر نتائج هذه الدراسة رؤى مثيرة للاهتمام حول تاريخنا التطوري. ربما كان الميل إلى أن يكون شخصًا صباحًا مفيدًا لأسلافنا الذين يعيشون في مناطق خطوط العرض العليا في أوروبا، وبالتالي أصبح سمة وراثية لإنسان النياندرتال تستحق الحفاظ عليها.

يسلط المؤلف الرئيسي جون أ. كابرا من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو الضوء على أهمية هذا البحث، قائلاً: "من خلال تحليل أجزاء الحمض النووي للنياندرتال التي بقيت في الجينوم البشري الحديث، اكتشفنا اتجاهًا ملحوظًا: العديد منها له تأثيرات على السيطرة على جينات الساعة البيولوجية لدى الإنسان الحديث وزيادة الميل إلى أن يكون شخصًا صباحيًا باستمرار. يتماشى هذا التغيير مع تأثيرات العيش عند خطوط العرض الأعلى على الساعات البيولوجية للحيوانات، ومن المحتمل أن يمكّن من التكيف بشكل أسرع مع أنماط الضوء الموسمية المتغيرة.

وبينما نواصل كشف تعقيدات تركيبتنا الجينية، يصبح من الواضح بشكل متزايد أن استيقاظنا في الصباح الباكر قد يكون له جذور عميقة في تراث إنسان النياندرتال.