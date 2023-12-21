العلماء يتقدمون في الأبحاث حول الانحراف النووي للكويكبات

يعمل الباحثون في مختبر لورانس ليفرمور الوطني على توسيع حدود أبحاث انحراف الكويكبات من خلال محاكاة تأثيرات الانفجارات النووية على الأجسام القادمة. وقد قدم الفريق بقيادة ماري بيركي ورقة بحثية تتعمق في التفاصيل المعقدة لهذا السيناريو، مما يقرب المجال من فهم فعالية التخفيف النووي.

أثناء استكشاف استخدام قمر صناعي كصاروخ لإعادة توجيه الكويكبات، يرى الباحثون أن تفجير جهاز متفجر نووي على مقربة من الجسم القادم قد يكون أفضل نهج. ومع ذلك، فإن التحدي يكمن في تنفيذ الانحراف النووي بطريقة دقيقة لتجنب الخطر المحتمل المتمثل في استمرار اصطدام شظايا الكويكب بالأرض.

تسلط الدراسة، التي نشرت في مجلة Planetary Science Journal، الضوء على الصعوبات في المحاكاة الكاملة لترسب الطاقة الناجم عن انفجار نووي. تتطلب العملية نقل الجسيمات ضمن كود هيدروديناميكا إشعاعي كامل مزود بنماذج مواد مفصلة، ​​مما يجعلها مكلفة حسابيًا وتستغرق وقتًا طويلاً. وحتى تبسيط بنية الكويكب وتقريبه ككرة موحدة يمثل تحديات بسبب الفيزياء الواسعة المعنية.

توفر المحاكاة التي أجرتها بوركي وفريقها استكشافًا شاملاً لنظام التأثير العالي، وهو أمر بالغ الأهمية لفهم كيفية عمل مهمة التخفيف من نمط الاضطراب. ومن خلال دراسة كيفية انتشار الأشعة السينية وتفاعلها مع سطح الكويكب، يسلط البحث الضوء على العواقب المترتبة على محاولة انحراف نووي، ميكروثانية تلو ميكروثانية.

النتائج التي توصلت إليها طريقة المحاكاة هذه تضع الأساس لدراسات مستقبلية واسعة النطاق حول قصف الكويكبات بالأسلحة النووية. إن إكمال نموذج ترسيب الطاقة هذا يفتح فرصًا لدراسة خصائص مختلفة مثل توزيع المواد والكثافة والدوران والأشكال غير المنتظمة والتركيب على نطاق أوسع. لقد تم التشكيك في هذه العوامل منذ فترة طويلة من حيث تأثيرها على نتيجة مهمة الانحراف.

بالإضافة إلى ذلك، يدعو الفريق إلى إجراء عمليات محاكاة أسرع يمكن تخصيصها لسيناريوهات تهديد محددة، مما يقلل من وقت الاستجابة. قد يكون دمج التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي فعالاً في تسريع عمليات المحاكاة هذه وربما إنقاذ البشرية من تأثيرات الكويكبات.

ومع استمرار الباحثين في تطوير فهمهم للانحراف النووي، يقترب هذا المجال من تطوير استراتيجيات فعالة للدفاع الكوكبي ضد الكويكبات التي قد تكون مدمرة.