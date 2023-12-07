أجرى فريق من الباحثين من جامعة تشجيانغ مؤخراً دراسة حول تقييم المخاطر ومعالجة المناطق الصناعية المتقاعدة في البلدان النامية، مع التركيز على منطقة صناعية ساحلية محددة في مقاطعة تشجيانغ، الصين. يشكل تعقيد مصادر التلوث وخصائص الهجرة في هذه الحدائق تحديات أمام التقييم الشامل للمخاطر.

غالبًا ما تواجه المجمعات الصناعية المتوقفة عن العمل في البلدان النامية مشكلات التلوث والتلوث، مما يشكل تهديدًا لكل من صحة الإنسان والبيئة. ففي الصين، على سبيل المثال، كشفت دراسة استقصائية للتربة على مستوى البلاد في عام 2014 أن أكثر من 34% من عينات التربة المأخوذة من المواقع الصناعية المتقاعدة تجاوزت معايير جودة التربة الوطنية. ولمعالجة هذه المشكلة، تم إطلاق خطة عمل لمنع تلوث التربة ومكافحته بهدف إعادة ضبط 95% من المواقع الملوثة للاستخدام المستقبلي بحلول عام 2030.

إن إعادة تطوير المواقع الصناعية المتقاعدة يمكن أن يحقق فوائد كبيرة للمجتمع والاقتصاد والبيئة. ومع ذلك، فإنه يطرح أيضًا تحديات بيئية، خاصة فيما يتعلق بالتعرض البشري المحتمل للملوثات أثناء عملية إعادة التطوير. يعد التقييم الدقيق للمخاطر والتصنيف الفعال لمناطق المخاطر أمرًا بالغ الأهمية لجهود العلاج الفعالة التي تحمي صحة الإنسان والبيئة.

تهدف الدراسة التي أجراها فريق البروفيسور ليزونج تشو إلى تقييم مخاطر المنطقة الصناعية المتقاعدة واسعة النطاق وتوفير أساس لتصنيف وتصنيف دقيق لمناطق المخاطر. وحدد الباحثون الملوثات العضوية المميزة وقاموا بتحليل توزيعها المكاني في التربة والمياه الجوفية. كما أنشأوا أيضًا الارتباط المكاني للملوثات العضوية عبر الوسائط المتعددة باستخدام نموذج Geodetector، مما أدى إلى تحسين تحديد المصدر وتقييم المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، قاموا بتقييم المخاطر المسببة للسرطان وغير المسببة للسرطان للملوثات العضوية من خلال مسارات التعرض وأهداف العلاج المحددة على أساس أنماط استخدام الأراضي في المستقبل.

يوفر هذا النهج الشامل لتقييم المخاطر أداة عملية لتصنيف وتصنيف وتقسيم المناطق الصناعية المتقاعدة. توفر الدراسة رؤى قيمة حول خصائص التوزيع والهجرة للتلوث العضوي في المجمعات الصناعية، مما يساعد في التصوير الدقيق للتلوث وتطوير استراتيجيات العلاج الفعالة.

وفي الختام، فإن تقييم ومعالجة المجمعات الصناعية المتقاعدة في البلدان النامية أمر بالغ الأهمية لمعالجة التلوث وحماية صحة الإنسان. ويساهم البحث الذي أجراه فريق من جامعة تشجيانغ في فهم وإدارة المخاطر في هذه المتنزهات، مما يوفر رؤى وأدوات لجهود العلاج المستقبلية.