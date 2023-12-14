العلماء يحددون أدلة على الانشطار في الكون، مشيرين إلى نوى فائقة الثقل

كشفت دراسة مذهلة أجراها علماء في مختبر وزارة الطاقة/لوس ألاموس الوطني عن أدلة دامغة تدعم حدوث الانشطار في الكون. من خلال تحليل وفرة عناصر عملية r التي لوحظت في النجوم، اكتشف الباحثون توقيعًا محتملاً يشير إلى إنتاج نوى فائقة الثقل تتجاوز أثقل العناصر في الجدول الدوري. يتحدى هذا الاكتشاف المعتقدات السابقة ويفتح إمكانيات جديدة لفهم تكوين العناصر الثقيلة.

تقليديًا، كان يُعتقد أن الانشطار لم يحدث خارج نطاق المختبرات، مع عدم وجود دليل قاطع يدعم وجوده في البيئات الكونية. ومع ذلك، من خلال استخدام أحدث بيانات الرصد، حدد العلماء الارتباطات بين مجموعات مختلفة من العناصر، وتحديدًا المعادن الخفيفة الدقيقة مثل الفضة ونواة الأرض النادرة مثل اليوروبيوم. وتبين أن العناصر المتزايدة في إحدى المجموعتين تتوافق مع العناصر المتزايدة في المجموعة الأخرى، مما يشير إلى وجود عملية متسقة في العمل.

لاستكشاف إمكانات الانشطار، اعتمد العلماء على نماذج الانشطار كوسيلة لتفسير التجارب ومجموعات البيانات الكاملة. هذه النماذج، التي أثبتت دقتها العالية عند مقارنتها بالبيانات المقاسة، أتاحت إمكانية الاستقراء في غياب القياسات المباشرة. تؤكد هذه الدراسة دور الانشطار في تخليق العناصر الثقيلة وتسلط الضوء على الحاجة إلى مراعاة كل من الأنواع قصيرة العمر وطويلة العمر في المدخلات النووية.

أعرب ماثيو مومبوور، عالم الفيزياء النظرية المشارك في البحث، عن أهمية هذه النتائج، قائلاً: "هذا أمر عميق بشكل لا يصدق وهو أول دليل على حدوث انشطار في الكون، مما يؤكد النظرية التي اقترحناها منذ عدة سنوات. ومع حصولنا على المزيد من الملاحظات، يقول الكون: "مرحبًا، هناك توقيع هنا، ولا يمكن أن يأتي إلا من الانشطار".

لا تعزز هذه الدراسة وجود الانشطار فحسب، بل تشير أيضًا إلى احتمال وجود عناصر ثقيلة ذات كتلة ذرية تبلغ 260. ويمكن أن يكون للأفكار المكتسبة من هذا البحث آثار بعيدة المدى على فهمنا للكون والعمليات التي تشكله.

ومن خلال إثبات العلاقة بين الانشطار ووفرة العناصر المرصودة في عينة من النجوم، توفر الدراسة أدلة قوية تدعم حدوث الانشطار في البيئات الكونية. إن تأكيد هذه الآلية، التي فكر فيها العلماء منذ الخمسينيات من القرن الماضي، يسلط الضوء على الطبيعة المعقدة لتكوين العناصر والعمليات المعقدة التي تحدث خارج نطاق مختبرنا.

المرجع مجلة:

إيان يو. رويدر، نيكول فاس، إريكا هولمبيك وآخرون. تشير أنماط وفرة العناصر في النجوم إلى انشطار نوى أثقل من اليورانيوم. علوم. دوى: 10.1126/science.adf1341