يعمل نظام الليزر الثوري على تطوير الدقة الجراحية

في تطور رائد، قام فريق من الباحثين من جامعة بازل بإنشاء نظام ليزر ثوري لديه القدرة على إحداث تحول في العمليات الجراحية. يجمع هذا النظام متعدد الوظائف بين ثلاث وظائف مهمة: قطع العظام، والتحكم في عمق القطع، وتمايز الأنسجة. ومن خلال دمج هذه القدرات، تغلب الفريق على القيود السابقة وعزز بشكل كبير الاستخدام الآمن والفعال لأشعة الليزر في الجراحة.

يستخدم نظام الليزر الجديد ثلاثة أشعة ليزر تركز على نقطة واحدة. يعمل الليزر الأول كجهاز استشعار للأنسجة، حيث يقوم بمسح المنطقة المحيطة بموقع قطع العظام وتحليل تركيبة عينات الأنسجة المتبخرة باستخدام مقياس الطيف. ينشئ هذا التحليل خريطة تفصيلية تميز العظام عن الأنسجة الرخوة. بمجرد اكتمال عملية رسم الخرائط هذه، يتم تنشيط الليزر الثاني، المصمم خصيصًا لقطع العظام، ويستهدف المناطق المحددة على أنها عظام على الخريطة التي تم إنشاؤها. وفي الوقت نفسه، يقوم الليزر الثالث، وهو نظام بصري، بمراقبة عمق القطع بشكل مستمر لمنع حدوث ضرر غير مقصود للطبقات العميقة من الأنسجة.

ما يميز نظام الليزر هذا هو قدرته على العمل بشكل مستقل، دون الحاجة إلى تدخل بشري، مع التحقق المستمر من قطع الأنسجة الصحيحة. وقد تم إثبات دقة النظام من خلال الاختبارات التي أجريت على عظام وأنسجة عظم فخذ الخنزير، مما حقق دقة في أجزاء دقيقة من المليمتر. علاوة على ذلك، فإن سرعة نظام الليزر يمكن مقارنتها بالطرق الجراحية التقليدية، مما يضمن إجراءات فعالة وفي الوقت المناسب.

وعلى الرغم من أن البحث لا يزال قيد التقدم، إلا أن الجهود جارية لتقليل حجم النظام بشكل أكبر. وقد ركزت الخطوات الأولية على تكثيف الليزر البصري وأشعة القطع في وحدة بحجم علبة الثقاب. الهدف النهائي هو دمج مستشعر الأنسجة وتصغير الإعداد بأكمله ليناسب المنظار، مما يتيح إجراء عمليات جراحية طفيفة التوغل.

التطبيقات المحتملة لنظام الليزر المتقدم هذا واسعة. يمكن أن يستفيد الجراحون من التمييز الأكثر دقة بين الأورام والأنسجة السليمة، مما يقلل من إزالة الأنسجة المحيطة غير المتضررة. بالإضافة إلى ذلك، يسمح القطع بالليزر المتحكم به بأشكال قطع مبتكرة، مما يحسن تكامل زراعة العظام مع الهياكل العظمية الموجودة.

ويؤكد الدكتور أرشام حميدي، المؤلف الرئيسي للدراسة، على مزايا استخدام الليزر في الجراحة. يقلل القطع بدون تلامس من خطر الإصابة بالعدوى، بينما تعمل الشقوق الأصغر والأكثر دقة على تعزيز شفاء الأنسجة بشكل أسرع وتقليل التندب.

يمثل نظام الليزر الرائد هذا تقدمًا كبيرًا في الدقة الجراحية ولديه القدرة على إحداث ثورة في العمليات الجراحية في مختلف المجالات الطبية. يبدو مستقبل الجراحة بمساعدة الليزر واعدًا، مع تحسن نتائج المرضى والتقنيات الجراحية المحسنة في الأفق.