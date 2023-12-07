انبعاثات غاز الميثان من القنوات في المدن الهولندية أكبر بكثير من التقديرات السابقة

اكتشف الباحثون في جامعة رادبود أن انبعاثات غاز الميثان من القنوات في المدن الهولندية قد تم التقليل منها بشكل كبير. أجرى عالم الأحياء الدقيقة كوين بيلسما دراسة عن انبعاثات غاز الميثان من القنوات في أمستردام وزاندام وليدن وزوول. تضمن بحثه استخدام أداة أخذ العينات الأساسية وغرفة قياس عائمة لجمع عينات المياه والتربة من القنوات.

ووجدت بيلسما وجود ميكروبات آكلة للميثان في جميع القنوات، مما يشير إلى وجود الميثان. بالإضافة إلى قياس انبعاثات غاز الميثان، قامت بيلسما أيضًا بتقييم جودة المياه في القنوات. وكشف بحثه أن خمس مدن من أصل ست مدن تمت دراستها كانت تطلق غاز الميثان.

ومن بين النتائج المفاجئة التي توصلت إليها الدراسة هو اكتشاف أن الفقاعات التي غالبا ما تشاهد وهي ترتفع إلى السطح في القنوات هي في الواقع غاز الميثان، ولا تنتجه الأسماك كما كان يعتقد سابقا. ويشير بيلسما إلى أن هذه الفقاعات قد تكون مسؤولة عن جزء كبير من انبعاثات الميثان.

وشمل البحث أيضًا كشط طبقة البيوفيلم الموجودة على جدران جوانب الرصيف. وجدت بيلسما بكتيريا آكلة للميثان في الأغشية الحيوية، مما يشير إلى دورها في استهلاك الميثان.

على الرغم من انتشار القنوات في المدن الهولندية، إلا أنه كان هناك نقص في الأبحاث حول انبعاثات غاز الميثان من هذه الممرات المائية. تؤكد بيلسما على الحاجة إلى مزيد من البحث لفهم مصادر الميثان في القنوات ووضع استراتيجيات للحد من الانبعاثات.

إن الخصائص الفريدة للقنوات، مثل عدم وجود سرير أو ضفة والاضطراب المستمر الناجم عن حركة القوارب، تجعلها بيئات صعبة للدراسة. ومع ذلك، وبالنظر إلى أن 12.5% ​​من المياه السطحية الصغيرة في هولندا هي قنوات حضرية، فمن الضروري الحصول على فهم أفضل لانبعاثات غاز الميثان.

يسلط هذا البحث الضوء على أهمية أخذ المياه الحضرية في الاعتبار، مثل القنوات، عند حساب انبعاثات غاز الميثان. ومن خلال التقليل من شأن هذه الانبعاثات، ربما تكون الدراسات السابقة قد شوهت التقييم العام لانبعاثات غازات الدفيئة. تؤكد نتائج هذه الدراسة على الحاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث الشاملة حول انبعاثات غاز الميثان من القنوات والمسطحات المائية الحضرية الأخرى.