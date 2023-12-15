رجل من ميشيغان يكتشف نيزكًا ثمينًا بعد 80 عامًا

امتلك رجل من ولاية ميشيغان دون علم أحد أكبر النيازك في الولاية لأكثر من 80 عامًا حتى تم التعرف عليه مؤخرًا وبيعه مقابل مبلغ كبير. ديفيد مازوريك، الذي اشترى مزرعة في إدمور بولاية ميشيغان في عام 1988، عثر على النيزك أثناء تفتيش العقار. وكان المالك السابق يستخدم الصخرة التي يبلغ وزنها 22 رطلاً كحاجز للباب منذ عقود، غير مدرك لقيمتها.

كان مازوريك يأخذ الصخرة أحيانًا إلى مدرسة أطفاله للعرض والإخبار، ولكن لم يقرر فحصها إلا بعد أن لاحظ الطلب المتزايد والربحية على قطع النيزك. لقد تواصل مع منى سيربيسكو، عالمة الجيولوجيا في جامعة ميشيغان المركزية، والتي سبق أن تلقت طلبات مماثلة دون أي نتائج مهمة.

أدركت سيربيسكو على الفور الطبيعة الخاصة للصخرة التي أطلقت عليها اسم نيزك إدمور. عند التحليل، تم تحديد أنه نيزك كبير من الحديد والنيكل يحتوي على كمية كبيرة من النيكل، والتي تشكل حوالي 12 بالمائة من تركيبه. أعلنت سيربيسكو أنها العينة الأكثر قيمة التي صادفتها على الإطلاق، من الناحيتين المالية والعلمية.

وبعد التحقق من صحته، باع مازوريك النيزك إلى القبة السماوية أبرامز بجامعة ولاية ميشيغان مقابل 75,000 ألف دولار. وكتعبير عن الامتنان، تعهد بتقديم 10% من عائدات البيع لقسم علوم الأرض والغلاف الجوي بجامعة كارنيجي ميلون، حيث تعرف سيربيسكو على الصخرة. ومن المرجح أن يجد النيزك مكانه في متحف أو يتم بيعه لهواة الجمع الذين يتطلعون إلى الاستفادة من ندرته وأهميته العلمية.

هذه القصة الرائعة بمثابة تذكير بأن الأشياء القيمة وغير العادية يمكن العثور عليها أحيانًا في أماكن غير متوقعة، في انتظار اكتشافها بعد سنوات عديدة من الغموض.