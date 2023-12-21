رواد نظام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي والتجريب

قام الباحثون في جامعة كارنيجي ميلون بتطوير نظام ذكاء اصطناعي يسمى Coscientist لديه القدرة على تطوير البحث العلمي والتجريب بشكل مستقل. نُشر في مجلة Nature، حقق الفريق الذي يقف وراء Coscientist، بقيادة البروفيسور المساعد غابي جوميز وطلاب الدكتوراه دانييل بويكو وروبرت ماكنايت، إنجازًا كبيرًا من خلال تصميم وتخطيط وتنفيذ تجربة كيميائية بشكل مستقل.

يستخدم Coscientist نماذج لغوية كبيرة (LLMs) مثل GPT-4 من OpenAI وAnthropic’s Claude، مما يعرض نهجًا فريدًا للبحث من خلال التعاون بين الإنسان والآلة. يمكن للنظام أداء مهام مختلفة، مثل تخطيط التوليفات الكيميائية، والتحكم في أدوات معالجة السوائل، وحل مشكلات التحسين باستخدام البيانات التي تم جمعها مسبقًا. وهو يتألف من وحدات متعددة، بما في ذلك البحث في الويب والوثائق وتنفيذ التعليمات البرمجية وأتمتة التجربة.

تم اختبار قدرات النظام وتجاوزت قدرات النماذج الأخرى مثل GPT-3.5 وFalcon 40B في تصنيع المركبات، وخاصة المركبات المعقدة مثل الإيبوبروفين والنيتروانيلين. لقد تغلبت قدرة Coscientist على فهم الوثائق التقنية واستخدامها على التحدي المتمثل في دمج LLM مع أتمتة المختبرات، وتعزيز أدائها في أتمتة التجارب. وقد تم إثبات قدرتها على التكيف من خلال التكامل الناجح مع Emerald Cloud Lab (ECL)، مما يعرض إمكانات التطبيقات العلمية الأوسع.

تم إجراء اختبار Coscientist الواقعي باستخدام معالج السوائل Opentrons OT-2، حيث قام بتنفيذ بروتوكولات دقيقة ودمج أدوات أجهزة متعددة مع مطالبات لغة طبيعية بسيطة. وهذا يسلط الضوء على إمكانية تطبيقه العملي في بيئة المختبر.

في حين أن تطوير Coscientist يقدم فرصًا كبيرة لتطوير البحث العلمي، فإن الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي في هذا المجال له أهمية قصوى. يدرك الفريق الحاجة إلى معالجة المخاوف المتعلقة بالسلامة واحتمال سوء الاستخدام. ومن خلال ضمان الاستخدام الأخلاقي وتنفيذ إجراءات السلامة من الفشل، يمكن تسخير الإمكانات الكاملة لأنظمة الذكاء الاصطناعي مثل Coscientist في الاكتشافات العلمية مع تخفيف أي مخاطر مرتبطة بها.

ينضم Coscientist إلى صفوف المساعدين الآخرين المعتمدين على الذكاء الاصطناعي في البيئات المختبرية، لكن قدرته على إجراء تجارب معقدة مع الحد الأدنى من الإشراف البشري تميزه. يعتقد فريق البحث أن المساهمات الإيجابية للعلم المدعم بالذكاء الاصطناعي تفوق السلبيات، ولكن من الضروري توقع التحديات المحتملة وتقديم الحلول لتعزيز الاستخدام المسؤول.

في الختام، يمثل Coscientist تقدمًا كبيرًا في مجال البحث العلمي المعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويفتح الأبواب أمام اكتشافات وعلاجات ومواد جديدة. ومن خلال تعزيز الشراكة التعاونية بين البشر والآلات، يمكن تحويل مستقبل الاستكشاف العلمي.