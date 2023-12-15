اكتشاف المجتمعات الميكروبية القديمة في صحراء أتاكاما النائية

حقق العلماء اكتشافًا مذهلًا في صحراء أتاكاما، حيث كشفوا عن نظام بيئي "غريب" لم يسبق له مثيل من قبل. يقع النظام البيئي في بونا دي أتاكاما بالأرجنتين، ويتكون من بحيرات صافية تحيط بها سهول ملحية شاسعة. هذه البيئة النائية وغير المضيافة، مع قلة الأمطار وأشعة الشمس الشديدة، تجعل من الصعب على معظم الحيوانات والنباتات البقاء على قيد الحياة.

عثر الجيولوجي بريان هاينك على شبكة البحيرات أثناء دراسته لصور الأقمار الصناعية. وبمساعدة عالمة الأحياء الدقيقة ماريا فارياس، غامروا بالوصول إلى الموقع ووجدوا شبكة من 12 بحيرة تمتد على مساحة 25 فدانًا. ما جعل هذا الاكتشاف رائعًا حقًا هو وجود أكوام ضخمة من النمو الأخضر، المعروفة باسم الستروماتوليت، في قاع البحيرات.

الستروماتوليت هي مجتمعات ميكروبية معقدة تشكل تلالًا صخرية أثناء نموها. تشبه التلال الموجودة في بحيرات أتاكاما إلى حد كبير مجتمعات الستروماتوليت القديمة التي كانت موجودة خلال فترة كان الأكسجين فيها شبه معدوم في الغلاف الجوي للأرض.

وتشير الملاحظات الأولية إلى أن هذه البحيرات يمكن أن تكون واحدة من أفضل الأمثلة الحديثة للعلامات الأولى للحياة على الأرض. تتكون الطبقات الصخرية للستروماتوليت بشكل أساسي من الجبس، وهو معدن شائع في حفريات الستروماتوليت ولكنه غائب في الستروماتوليت الحديثة.

وتشبه بيئة البحيرات الظروف التي كانت موجودة على الأرض القديمة، بمياهها المالحة والحمضية وتعرضها للإشعاع الشمسي الشديد. لا يوفر هذا الاكتشاف نظرة ثاقبة للعلامات المبكرة للحياة على كوكبنا فحسب، بل يحمل أيضًا آثارًا لفهم كيفية نشوء الحياة على المريخ.

ومع ذلك، قد يكون هذا النظام البيئي الفريد مهددًا من عملية تعدين الليثيوم المخطط لها في المنطقة. إذا بدأ التعدين، فقد تتضرر بحيرات أتاكاما أو تدمر بشكل لا يمكن إصلاحه. ويأمل العلماء في إجراء المزيد من التجارب لدراسة الستروماتوليت وحماية هذه المواقع قبل فوات الأوان.

إن اكتشاف هذه المجتمعات الميكروبية القديمة في مثل هذا الموقع البعيد هو تذكير بمدى ما تبقى لنا من استكشاف وفهم حول كوكبنا.

اكتشف العلماء نظامًا بيئيًا فريدًا لم يكن معروفًا من قبل في صحراء أتاكاما في منطقة بونا دي أتاكاما بالأرجنتين. يتكون النظام البيئي من بحيرات صافية تحيط بها سهول ملحية شاسعة. يوفر هذا الاكتشاف نظرة ثاقبة للعلامات المبكرة للحياة على الأرض ويمكن أن يكون له آثار على فهم أصل الحياة على المريخ.

عثر الجيولوجي بريان هاينك على البحيرات أثناء فحص صور الأقمار الصناعية للمنطقة. وبسبب فضولهما تجاه شبكة البحيرات هذه، سافر هاينك وعالمة الأحياء الدقيقة ماريا فارياس إلى الموقع لإجراء مزيد من التحقيق. ما وجدوه كان رائعًا حقًا - أكوام ضخمة من النمو الأخضر في قاع البحيرات.

هذه التلال، المعروفة باسم الستروماتوليت، هي مجتمعات ميكروبية معقدة تشبه الستروماتوليت القديمة من فترة كان فيها الأكسجين نادرًا في الغلاف الجوي للأرض. تشبه الستروماتوليت الموجودة في بحيرات أتاكاما إلى حد كبير تلك الموجودة في تلك الحقبة، على عكس أي ستروماتوليت حديثة معروفة اليوم.

تقدم البحيرات لمحة عن الماضي بمياهها المالحة والحمضية وتعرضها للإشعاع الشمسي الشديد. إنها توفر نظرة ثاقبة حول كيفية تطور الحياة على كوكبنا خلال مراحلها المبكرة. علاوة على ذلك، يمكن أن تشبه ظروف البحيرات تلك الموجودة على المريخ القديم، مما يجعل هذا الاكتشاف ذا صلة باستكشاف المريخ في المستقبل.

ومن المؤسف أن هذا النظام البيئي الفريد يتعرض للتهديد من تعدين الليثيوم المخطط له في المنطقة. إذا استمرت عمليات التعدين، فقد تتضرر أو تدمر البحيرات والستروماتوليت بشكل لا رجعة فيه. ويجري العلماء بشكل عاجل المزيد من التجارب لدراسة هذه المواقع وحمايتها.

يعد هذا الاكتشاف بمثابة تذكير بأنه لا يزال هناك الكثير مما يجب استكشافه وفهمه حول كوكبنا. وهو يسلط الضوء على أهمية الحفاظ على هذه النظم البيئية الفريدة وإجراء بحث شامل لاكتساب رؤى قيمة حول أصول الحياة.