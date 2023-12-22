الأزرق مقابل الأصفر: هل يؤثر اللون الفاتح على النوم؟

يتحدى بحث جديد من جامعة بازل وجامعة ميونيخ التقنية (TUM) فكرة أن لون الضوء يلعب دورًا مهمًا في جودة النوم. وكانت دراسات سابقة قد أشارت إلى أن الضوء الأصفر له تأثير أقوى على الساعة الداخلية، لكن النتائج الأخيرة تتناقض مع هذه الادعاءات.

يعد النظام البصري البشري عملية معقدة تتضمن إدراك أطوال موجية مختلفة للضوء. تقوم المستقبلات الضوئية الموجودة في شبكية العين بتحويل الضوء إلى نبضات كهربائية، والتي يعالجها الدماغ بعد ذلك إلى ألوان وسطوع. الخلايا العقدية المتخصصة، الشبيهة بالمخاريط والعصي، حساسة للضوء وتلعب دورًا حاسمًا في تنظيم إيقاع النوم والاستيقاظ.

وفي دراسة شملت 16 متطوعًا يتمتع بصحة جيدة، قام الباحثون بتعريض المشاركين لضوء أزرق أو أصفر لمدة ساعة واحدة في المساء، بالإضافة إلى حالة التحكم في الضوء الأبيض. وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في تأثير لون الضوء على الساعة الداخلية أو جودة النوم. بقي تحفيز الخلايا العقدية ثابتًا في جميع الحالات الثلاثة، مما يشير إلى أن لون الضوء لم يكن له تأثير يذكر.

تقول الدكتورة كريستين بلوم، المؤلفة الرئيسية للدراسة: "تشير هذه النتائج إلى أن الخلايا العقدية الحساسة للضوء هي الأكثر أهمية بالنسبة للساعة الداخلية للإنسان". وعلى عكس الأبحاث السابقة التي أجريت على الفئران، لم يجد الباحثون أي دليل على أن الاختلافات في لون الضوء على طول البعد الأزرق والأصفر تؤثر على النوم.

الدراسة لها آثار مهمة على تصميم الإضاءة. في حين أن لون الضوء قد لا يكون عاملا هاما للنوم، فمن الأهمية بمكان النظر في تأثير الضوء على الخلايا العقدية الحساسة للضوء. يسلط هذا البحث الضوء على الحاجة إلى إعطاء الأولوية لهذه الخلايا عند تخطيط وتصميم بيئات الإضاءة.

أما بالنسبة للوضع الليلي الذي نوقش على نطاق واسع على الشاشات، والذي يقلل من الضوء ذو الطول الموجي القصير، فيمكن أن يكون له بالفعل تأثير إيجابي على النوم. ومع ذلك، تعديل اللون الأصفر ليس ضروريا. يمكن للتقدم التكنولوجي أن يقلل من نسب الطول الموجي القصير دون تغيير شاشة العرض الملونة، وهو ما يمكن تنفيذه في شاشات الهواتف المحمولة المستقبلية.

في حين أن هذه الدراسة توفر رؤى قيمة، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لاستكشاف تأثيرات اللون الفاتح في ظل معايير مختلفة، مثل التعرض لفترات طويلة أو أوقات مختلفة من اليوم. ومع ذلك، فإن النتائج تساهم في فهمنا للعلاقة المعقدة بين الضوء والنوم.