رؤى جديدة حول تأثير الألوان الفاتحة على الساعة الداخلية

يسلط بحث جديد الضوء على الدور الذي تلعبه الألوان الفاتحة في التأثير على الساعة الداخلية وأنماط النوم. في حين أظهرت الدراسات السابقة أن الضوء ذو الطول الموجي القصير، الذي يُنظر إليه على أنه أزرق، ينشط الخلايا العقدية المتخصصة ويرسل إشارات أثناء النهار إلى الساعة الداخلية، تشير دراسة حديثة إلى أن لون الضوء، المشفر بواسطة المخاريط، قد يكون له تأثير أيضًا.

وأجرت الدكتورة كريستين بلوم، الباحثة في مركز علم الأحياء الزمني بجامعة بازل، وفريقها دراسة لبحث تأثيرات الألوان الضوئية المختلفة على الساعة الداخلية والنوم. وتعتمد النتائج التي توصلوا إليها، والتي نشرت في مجلة Nature Human Behaviour، على أبحاث سابقة أجريت على الفئران، والتي أشارت إلى أن الضوء الأصفر له تأثير أقوى على الساعة الداخلية من الضوء المزرق.

وتشير نتائج الدراسة إلى أنه على الرغم من أن التأثير الرئيسي للضوء على الساعة الداخلية من المحتمل أن يتم من خلال الخلايا العقدية الحساسة للضوء، إلا أن لون الضوء يمكن أن يكون ذا صلة أيضًا. يوضح الدكتور بلوم أن المخاريط، المسؤولة عن تحويل الضوء إلى نبضات كهربائية في شبكية العين، تتلقى المعلومات من الخلايا العقدية الحساسة للضوء. وهذا يثير تساؤلات حول ما إذا كان للمخاريط واللون الفاتح تأثير على الساعة الداخلية.

ويعتقد الباحثون أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم العلاقة بين لون الضوء والساعة الداخلية بشكل كامل. وتسلط دراستهم الضوء على مدى تعقيد الرؤية والعوامل المتعددة التي تساهم في إدراكنا للبيئة. وفي نهاية المطاف، فإن الفهم الأعمق لهذه العمليات يمكن أن يكون له آثار على إدارة إيقاعات النوم والاستيقاظ وتحسين الرفاهية.

يفتح هذا البحث طرقًا جديدة لاستكشاف تأثير الضوء على ساعتنا الداخلية، ويقدم رؤى محتملة حول كيفية تأثير ألوان الضوء المختلفة على أنماط نومنا وإيقاعاتنا اليومية. وبينما يتعمق العلماء في تأثير الضوء على عملياتنا الفسيولوجية، فإن العلاقة بين الرؤية واللون والساعة الداخلية لا تزال تبهر الباحثين وتبشر بالاكتشافات المستقبلية.