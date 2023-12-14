رؤى جديدة حول المتفجرات عالية الطاقة التي تم الكشف عنها من خلال تجارب مسبار المضخة

يعد فهم حركية التفاعل المعقدة للمواد النشطة أمرًا بالغ الأهمية عندما يتعلق الأمر بخصائص تفجيرها وسلامتها. على الرغم من أن الدراسات التجريبية والنمذجة الدقيقة لها تحدياتها، إلا أن التطورات الأخيرة في تجارب مسبار المضخة ألقت ضوءًا جديدًا على هذه المتفجرات عالية الطاقة.

لقد قطع الباحثون في الصين خطوات كبيرة في دراسة حركية التفاعل والعمليات الديناميكية للمتفجرات شديدة الانفجار باستخدام مرافق الليزر الكبيرة. وفي دراسة نشرت في مجلة Energetic Materials Frontiers، أوجز الفريق التقنيات المتطورة المستخدمة في تجارب مسبار المضخة وفحصهم لهذه المواد.

استخدم الباحثون طرقًا مختلفة مثل التصوير الديناميكي للنشرة الإعلانية، وديناميكيات الحالة المثارة، وحيود الأشعة السينية المتفجرة الديناميكية، والتفجير المفرط للحصول على نظرة ثاقبة لتعقيدات حركية التفاعل المتفجر. ومن خلال فحص التشوه الداخلي، والانتقال المرحلي، والديناميكيات فائقة السرعة، حقق الفريق دقة مكانية وزمانية عالية.

أحد التحديات الأساسية التي تواجه هذه التجارب هو تطوير وسائل تشخيصية جديدة في الموقع يمكنها التقاط أطوال تتراوح من أنجستروم إلى ملليمتر. الهدف النهائي هو تحقيق تصوير الفيمتو ثانية بدقة مكانية على المستوى الذري، والجمع بين مجسات الضوء والأشعة السينية أو غيرها من مجسات الجسيمات لدراسة التفاعلات الكيميائية على أسطح المواد والواجهات.

وتسلط الدراسة الضوء على أربع خطوات حاسمة. أولاً، يتم تحقيق نطاق الضغط القابل للتكوين من خلال آليات التحميل بالليزر التي تدفع اشتعال المتفجرات إلى التفجير المفرط. ثانياً، يتيح التصوير الشعاعي للأشعة السينية العابرة عالية الدقة دراسة تطور البنية المجهرية تحت التحميل الديناميكي.

علاوة على ذلك، فإن فهم التركيب البلوري وجزء الطور وحجم الحبوب ومنتجات التفاعل الكيميائي للمتفجرات تحت التحميل الديناميكي أمر بالغ الأهمية لفهم آليات الإشعال والتفجير. وأخيرًا، يسمح التحليل الطيفي بالليزر فائق السرعة بفحص التغيرات الهيكلية بعد التنشيط الإلكتروني أو الاهتزازي.

تمهد تجارب مسبار المضخة هذه الطريق لدراسة التفاعلات المعقدة التي تنطوي على تأثير اقتران التفاعلات الكيميائية وموجات الصدمة. من خلال الخوض في كسر/تكوين الروابط، ومجموعات الطاقة، والتغيرات الهيكلية، والحركية تحت التحميل الديناميكي، يمكن تحقيق المزيد من الاختراقات في المتفجرات عالية الطاقة.

وبشكل عام، فإن التقدم المحرز في فهم العمليات الديناميكية للمتفجرات عالية الطاقة من خلال تجارب مسبار المضخة في مرافق الليزر يقدم رؤى قيمة حول سلوكها ويفتح سبلًا لتعزيز تدابير السلامة.

المرجع مجلة:

تشو، G.، وآخرون. (2023). التقدم الأخير في الأبحاث المتعلقة بالعملية الديناميكية للمتفجرات عالية الطاقة من خلال تجارب مسبار المضخة في مرافق الليزر عالية الكثافة. حدود المواد الحيوية. /doi.org/10.1016/j.enmf.2023.06.003

المصدر: حدود المواد الحيوية (https://www.sciencedirect.com/journal/energetic-materials-frontiers)