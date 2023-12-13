مراقبو النجوم يستعدون لمشاهدة زخات نيزك مذهلة

ملخص: عشاق علم الفلك على أهبة الاستعداد للاستمتاع بزخات شهب الجوزاء المرتقبة والتي ستبهر سماء الليل. ومع ذروة متوقعة تصل إلى 120 نيزكًا في الساعة، يعد هذا الحدث السنوي بأن يكون تجربة لا تُنسى لأولئك الذين يمكنهم تحدي درجات الحرارة الباردة.

على الرغم من اعتبارها على نطاق واسع "ملك زخات الشهب"، إلا أن شهب التوأميات نادرة نسبيًا، حيث تحدث مرة واحدة فقط في السنة. وسيكون هطول الأمطار هذا العام ملحوظًا بشكل خاص، حيث أفاد كريس كوروين، أحد هواة الفلك، أن الشهب ستبدأ حوالي الساعة 8 مساءً، وستظهر في البداية باتجاه الأفق السفلي. ومع تقدم الليل، ستصبح الشهب أكثر وضوحا، حيث تصل إلى ذروتها حوالي الساعة 10 مساءً وتستمر حتى ساعات الصباح الباكر.

ما يجعل أحجار الجوزاء آسرة للغاية هو أنها لا تحتاج إلى معدات خاصة - فقط عينيك. وأكد كوروين أن مراقبي النجوم لا يحتاجون إلى التركيز على أي اتجاه محدد؛ وبدلاً من ذلك، يمكنهم الاستمتاع بالمشهد الساحر من أي وجهة نظر. وأوضح: "الأمر يشبه ندفات الثلج التي تتجه نحو الزجاج الأمامي لسيارتك، عندما تراها تتجه نحوك، ولكن عندما تمر بالقرب من نوافذك ترى المزيد من الأثر".

ويبدو أن وابل الشهب ينبع من كوكبة الجوزاء، ويُعتقد أنه ناجم عن حطام الكويكب 3200 فايثون، الذي يدور حول الشمس كل عام ونصف. ولضمان أفضل تجربة مشاهدة، أوصى كوروين بالابتعاد عن أضواء المدينة لتقليل التلوث الضوئي. بالإضافة إلى ذلك، ينصح بالسماح لعينيك بالتأقلم مع الظلام من خلال الامتناع عن النظر إلى هاتفك. مع تقدم الليل، يُنصح بارتداء ملابس دافئة لمواجهة درجات الحرارة الباردة.

في حين أن ليلة الأربعاء توفر ذروة فرصة المشاهدة، فمن المتوقع أن يستمر هطول الشهب لعدة أيام أخرى. في حالة الغطاء السحابي، يتم تشجيع المتحمسين على المحاولة مرة أخرى في الليلة التالية. لذا، استعد لاحتضان جمال الكون واستعد لعرض مذهل في سماء الليل.