استمتع بتجربة دش نيزك الجوزاء المذهل في نيو برونزويك

استعد لمشاهدة العرض المذهل للشهب بينما يضيء زخة شهب الجوزاء السنوية سماء نيو برونزويك. تعد هذه الظاهرة السماوية، المعروفة باسم "ملك زخات الشهب"، بأن تكون تجربة لا تُنسى لمراقبي النجوم.

يوضح عالم الفلك الهاوي كريس كوروين أن زخات شهب الجوزاء ستنتج عددًا هائلاً من الشهب، بما يصل إلى 120 شهابًا في الساعة. وسيبدأ الروعة حوالي الساعة 8 مساءً بالقرب من الأفق السفلي، ليصبح أكثر وضوحًا تدريجيًا ويصل إلى ذروته في الساعة 10 مساءً. ومع تقدم الليل، ستزين الشهب السماء حتى ساعات الصباح الباكر.

أحد الجوانب الرائعة لزخة شهب الجوزاء هو أنك لا تحتاج إلى أي معدات خاصة للاستمتاع بالعرض. ما عليك سوى الخروج للخارج، ودع عينيك تتكيف مع الظلام، وتشاهد المشهد. يقارن كوروين التجربة برقاقات الثلج التي تقترب من الزجاج الأمامي لسيارتك، تاركة مسارات ساحرة أثناء مرورها.

ويبدو أن الشهب تشع من كوكبة الجوزاء، لكنها في الواقع تنتج عن حطام كويكب يسمى 3200 فايثون. ويدور هذا الكويكب، الذي يبلغ قطره حوالي ستة كيلومترات، حول الشمس كل عام ونصف.

للحصول على أفضل تجربة مشاهدة، ابحث عن موقع بعيد عن أضواء المدينة الساطعة. إن السماح لعينيك بالتكيف مع الظلام سيعزز بشكل كبير قدرتك على رؤية الشهب بوضوح. تذكر أن ترتدي ملابس دافئة أثناء مغامرتك في الليل البارد.

وبينما من المتوقع أن يكون عرض ليلة الأربعاء هو ذروة زخات الشهب، إلا أن العرض سيستمر لبضعة أيام أخرى. إذا أعاق الطقس العاصف رؤيتك الليلة، فستكون هناك فرص لمشاهدة هذا المشهد السماوي في الأيام التالية.

لا تفوت هذه المناسبة الاستثنائية لمشاهدة الألعاب النارية في الطبيعة. استعد لتجربة مذهلة حيث يقدم دش نيزك Geminid عرضًا مبهرًا في سماء نيو برونزويك.