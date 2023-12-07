استكشف الجمال الغامض لأيسلندا في جولة عام 2026

انطلق في رحلة مذهلة عبر المناظر الطبيعية الخلابة في أيسلندا في عام 2026. ستتاح لعشاق علم الفلك الفرصة لمشاهدة كسوف كلي للشمس أثناء الانغماس في العجائب الطبيعية في البلاد. تعد هذه الجولة التي تستغرق ثمانية أيام، والتي نظمتها Eclipse Traveler بالشراكة مع محرري علم الفلك، بمغامرة لا تُنسى في الفترة من 10 إلى 17 أغسطس 2026.

سيكون أبرز ما في الرحلة هو الكسوف الكلي يوم 12 أغسطس، حيث يستمر الكسوف الكلي لأكثر من دقيقتين. على خلفية الجمال الطبيعي الرائع لأيسلندا، ستأسر هذه الظاهرة السماوية المراقبين وستوفر فرصة استثنائية للمصورين الفلكيين لالتقاط صور مذهلة لهذا الحدث.

تقدم أيسلندا، الجنة الجيولوجية، مجموعة من عوامل الجذب لأولئك المهتمين بالجيولوجيا وعلوم الكواكب والمناظر الطبيعية الخلابة. من الشلالات المهيبة وينابيع المياه الحارة إلى الجبال الشاسعة والبراكين والكهوف الجليدية، تفتخر البلاد بتاريخ رائع متشابك مع جغرافيتها الفريدة.

تبدأ الجولة في ريكيافيك، العاصمة الساحرة. بعد قضاء أمسية من الاسترخاء في فندق 4 نجوم فاخر، سينطلق المشاركون في جولة بالمدينة، واستكشاف الهندسة المعمارية المميزة، وزيارة متحف العجائب الطبيعية الأيسلندية، والاستمتاع بتجربة تجديد النشاط في المنتجعات الصحية الشهيرة في أيسلندا.

بعد الكسوف، تستمر المغامرة بزيارات لبعض المعالم الطبيعية الأكثر روعة في أيسلندا. يعرض منتزه ثينجفيلير الوطني، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، واديًا متصدعًا مثيرًا يتكون من تقارب الصفائح التكتونية. استمتع بالغطس أو الغطس في المياه الصافية، واستمتع بشلال جولفوس المذهل، وشاهد ينابيع المياه الحارة المذهلة.

تنتظرك الشلالات والجزر البركانية والتاريخ الآسر في اليوم التالي. استكشف شلال Seljalandsfoss قبل ركوب العبارة إلى جزر ويستمان. اكتشف براكين هيلجافيل وإلدفيل، وانغمس في الكنوز الموجودة في متحف إلدهايمار. يمكنك قضاء الليلة في فندق فاخر آخر من فئة 4 نجوم، حيث تنتظرك خيارات تناول الطعام اللذيذة.

تستمر الجولة بزيارات إلى شلال Skógafoss والأنهار الجليدية والمزيد من البراكين. استمتع بالمياه الزرقاء الهادئة لبحيرة مذهلة مزينة بالجبال الجليدية والختم العرضي. على شاطئ دايموند، تعجب من التباين بين الرمال السوداء وقطع الجليد الجليدية المتلألئة. اختتم مغامرتك بزيارة إلى البحيرة الزرقاء الشهيرة، حيث يمكنك تجربة المياه العلاجية الشهيرة.

إذا كانت علوم الفلك والجيولوجيا وعجائب نظامنا الشمسي تأسر خيالك، فإن رحلة كسوف الشمس الكلي في أيسلندا لمدة 7 ليالٍ هي فرصة لا ينبغي تفويتها. للحصول على معلومات كاملة وتفاصيل الحجز، قم بزيارة EclipseTraveler.com.

انضم إلى محرري علم الفلك وزملائك المتحمسين في رحلة غير عادية ستجعلك تشعر بالرهبة من جمال أيسلندا الغامض.