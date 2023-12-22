اكتشف العلماء أن قناديل البحر يمكنها تجديد مخالبها المفقودة في وقت قياسي

كشفت دراسة حديثة نشرت في المجلة العلمية PLOS Biology عن القدرات التجددية الرائعة لأنواع قناديل البحر Cladonema. وخلافا للاعتقادات السابقة، اكتشف باحثون من جامعة طوكيو أن قناديل البحر هذه يمكنها تجديد مجساتها المفقودة خلال يومين إلى ثلاثة أيام فقط.

إن القدرة على تجديد الأنسجة الوظيفية بعد الإصابة أمر شائع في مملكة الحيوان. وقد لوحظت هذه الظاهرة في مخلوقات مثل السلمندر والحشرات. ومع ذلك، فإن عملية تكوين المأرمة، وهو أمر حيوي لتجديد الأنسجة في قناديل البحر وغيرها من اللاسعات، ظلت لفترة طويلة لغزا.

ووجد فريق البحث في اليابان أن الخلايا التكاثرية الشبيهة بالجذع تظهر في موقع الإصابة في قنديل البحر، وتلعب دورًا حاسمًا في تكوين المأرمة. تنمو هذه الخلايا وتنقسم بشكل نشط، لكنها لم تتمايز بعد إلى أنواع محددة من الخلايا. تسلط الدراسة الضوء على الاختلافات في تكوين المأرمة عبر مجموعات حيوانية مختلفة.

يوضح المؤلف الرئيسي سوسوكي فوجيتا، وهو باحث ما بعد الدكتوراه في جامعة طوكيو، أن الخلايا التكاثرية الخاصة بالإصلاح التي لوحظت في تجديد مجسات قنديل البحر تشبه الخلايا الجذعية المقيدة الموجودة في أطراف السمندل. يشير هذا إلى أن تكوين المأرمة عن طريق الخلايا التكاثرية الخاصة بالإصلاح هو سمة شائعة تم اكتسابها بشكل مستقل أثناء تطور الحيوان.

إن فهم الآليات الكامنة وراء تكوين المأرمة في الحيوانات المتجددة مثل قنديل البحر يمكن أن يكون له آثار كبيرة على تحسين قدرات التجدد البشرية. ومن خلال تحديد المكونات الخلوية والجزيئية المعنية، قد يتمكن العلماء من تطوير أدوات وراثية جديدة وتتبع سلالات معينة من الخلايا من أجل معالجة وتعزيز القدرات التجددية.

في حين أن أصول الخلايا التكاثرية الخاصة بالإصلاح في المأرمة لا تزال غير واضحة، فإن نتائج هذه الدراسة توفر رؤى قيمة للبحث المستقبلي. من خلال دراسة القدرات التجددية لقناديل البحر، قد يفتح العلماء أسرارًا لتعزيز إمكاناتنا التجددية.