دراسة جديدة تكشف عن القدرات التجددية الرائعة لقنديل البحر

سلطت دراسة حديثة أجراها فريق بحث ياباني الضوء على القدرات التجددية الرائعة لقناديل البحر، وتحديدا أنواع كلادونيما. توفر النتائج التي توصل إليها الفريق رؤى غير مسبوقة حول عملية التجدد في قناديل البحر، مما يغير فهمنا لهذه الظاهرة عبر الأنواع.

والكشف الرئيسي من الدراسة هو دور الخلايا الجذعية الخاصة في تجديد قنديل البحر. تشكل هذه الخلايا، الموجودة في موقع الإصابة، مجموعة من الخلايا غير المتمايزة تسمى المأرمة، وهي ضرورية لإصلاح الأنسجة. قبل هذا الاكتشاف، كانت الآلية الكامنة وراء تكوين المأرمة في قنديل البحر والكائنات اللاسعة ذات الصلة مثل المرجان وشقائق النعمان البحرية غير معروفة.

وجد فريق البحث، بقيادة يويشيرو ناكاجيما من كلية الدراسات العليا للعلوم الصيدلانية بجامعة طوكيو، أن هذه الخلايا التكاثرية الشبيهة بالجذع تختلف عن الخلايا الجذعية الموجودة في مخالب قنديل البحر. في حين أن الخلايا الجذعية المقيمة تولد أنواعًا مختلفة من الخلايا طوال حياة الكائن الحي، فإن الخلايا التي تم تحديدها حديثًا تتخصص في الإصلاح والتجديد، وتساهم بشكل أساسي في الطبقة الخارجية لمجسات قنديل البحر.

يؤكد ناكاجيما على أهمية التآزر بين الخلايا الجذعية المقيمة والخلايا الخاصة بالإصلاح من أجل التجديد السريع للمجس الوظيفي. تعتبر المجسات عضوًا حيويًا للصيد والتغذية، مما يجعل تجديدها السريع أمرًا ضروريًا لبقاء قنديل البحر على قيد الحياة.

إن الآثار المترتبة على هذه الدراسة تتجاوز نطاق تجديد قناديل البحر. ومن خلال دراسة قنديل البحر كلادونيما، وهو حيوان غير ثنائي، يهدف فريق البحث إلى الحصول على نظرة ثاقبة حول تكوين المأرمة من منظور تطوري. يشير وجود خلايا إصلاح مماثلة في قنديل البحر وبعض الحيوانات الثنائية مثل السلمندر إلى وجود سمة تجديدية مشتركة تطورت بشكل مستقل عبر مجموعات حيوانية مختلفة.

ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من البحث لكشف أصل هذه الخلايا المخصصة للإصلاح. أدوات البحث الحالية محدودة في تتبع نسبها، وهناك حاجة إلى أدوات وراثية متقدمة للتعمق أكثر في الديناميكيات الخلوية لقنديل البحر كلادونيما.

إن فهم آليات التجدد في الحيوانات مثل قناديل البحر يمكن أن يكون له آثار بعيدة المدى على الطب التجديدي. ومن خلال كشف أسرار هذه المخلوقات الرائعة، قد يتمكن العلماء من تطوير أساليب جديدة لتعزيز قدرات الإنسان على التجدد.

في الختام، هذه الدراسة الرائدة لا تكشف فقط عن جزء من الغموض المحيط بتجديد قناديل البحر ولكنها تمهد الطريق أيضًا للاكتشافات المستقبلية التي يمكن أن تحدث ثورة في الطب التجديدي. إن قنديل البحر كلادونيما، الذي كان في يوم من الأيام لغزًا، يمتلك الآن القدرة على الكشف عن قدرة الحياة المذهلة على الشفاء وتجديد نفسها.