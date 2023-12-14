استكشاف سماء الليل: كوكب المشتري وأقماره

في شهر يناير، تتاح لمراقبي النجوم فرصة مراقبة كوكب المشتري المشرق في السماء الجنوبية الشرقية خلال المساء. باعتباره ألمع جسم يشبه النجم في السماء بعد غروب الشمس، يمكن رؤية كوكب المشتري بسهولة. خلال الأسابيع القليلة القادمة، سيتحرك كوكب المشتري ببطء نحو الشرق أمام برج الحمل.

لتحديد موقع كوكب المشتري، ما عليك سوى النظر نحو الجنوب الشرقي حيث سيتم وضعه في منتصف الطريق في السماء. النصيحة المفيدة هي مد يدك وتكوين قبضة، مع وضع إبهامك في الأعلى. تبلغ المسافة عبر قبضة اليد من مفصل الإبهام إلى مفصل الخنصر حوالي 10 درجات، والتي يمكن استخدامها كمرجع لتحديد مدى قرب كوكب المشتري من النجوم المجاورة.

يقع هامال، وهو ألمع نجم في برج الحمل، على 11 درجة إلى أسفل يمين كوكب المشتري، بينما منكار، وهو جزء من كوكبة قيطس، يقع على 14 درجة إلى أعلى اليمين. يمكن رؤية هذه النجوم على بعد قبضة واحدة من كوكب المشتري، على الرغم من أنه في المناطق الحضرية والضواحي، قد يكون من الضروري استخدام منظار لمشاهدتها من خلال حجاب الإضاءة الخارجية.

وباستخدام يد ثابتة ومنظار، من الممكن أيضًا مراقبة ما يصل إلى أربعة من أكبر أقمار المشتري، والمعروفة باسم أقمار غاليليو. يمكن العثور على هذه الأقمار في مواقع مختلفة على جانبي المشتري كل ليلة، ويمكن ملاحظة تغيراتها المدارية على مدار عدة ساعات.

بالإضافة إلى ذلك، من خلال التلسكوب، يمكن لمراقبي النجوم إلقاء نظرة خاطفة على البقعة الحمراء العظيمة لكوكب المشتري، وهي عاصفة ضخمة في الغلاف الجوي للكوكب كانت موجودة منذ 400 عام على الأقل. أفضل أوقات مشاهدة البقعة الحمراء الكبرى خلال هذا الأسبوع هي كما يلي: 1 يناير - 2:05 صباحًا و9:56 مساءً، 2 يناير - 5:47 مساءً، 3 يناير - 11:35 مساءً، 4 يناير - 7:26 مساءً. 6 يناير - 1:13 مساءً، 9 يناير - 05:7 صباحًا (منخفض في السماء الغربية) و4:56 مساءً، وXNUMX يناير - XNUMX:XNUMX مساءً في شيكاغو، يحدث هذا بعد عشرين دقيقة فقط من غروب الشمس.

وفي مساء اليوم السادس، قد يشاهد مراقبو النجوم أيضًا ظلال القمرين أوروبا وجانيميد أسفل البقعة الحمراء العظيمة، قبل ثلاثين دقيقة تقريبًا من وصولها إلى أفضل موقع للمشاهدة.

خذ دقيقة من وقتك للخروج واستكشاف سماء الليل، حيث ينتظر كوكب المشتري الساطع في سماء المساء الجنوبية الشرقية، مما يوفر مشهدًا رائعًا لمراقبي النجوم وعشاق علم الفلك على حدٍ سواء.