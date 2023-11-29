درب التبانة: مغامرة سيارة متصادمة كونية

في الامتداد الشاسع للكون، لا يعرف تنوع أشكال وأحجام المجرات حدودًا. في الآونة الأخيرة، أعادت دراسة نشرت في مجلة Nature Astronomy الشكل الحلزوني لمجرتنا درب التبانة إلى دائرة الضوء. وما يجعل هذا الأمر رائعًا بشكل خاص هو أن المجرات مثل مجرتنا، ذات الشكل الحلزوني، نادرة جدًا في محيطنا المجري.

ووفقا للدراسة، فإن مجرتنا درب التبانة هي عضو في المستوى المجري الفائق، وهي منطقة تعج بمجموعات مجرية ضخمة وآلاف المجرات الفردية. ومع ذلك، فإن النوع السائد من المجرات الموجودة هنا هي المجرات الإهليلجية. تهيمن هذه المجرات، ذات الشكل البيضاوي الممدود، على المشهد الكوني.

فماذا فعل العلماء لكشف هذا اللغز الكوني؟ تحول باحثون من معهد علم الكونيات الحسابي بجامعة دورهام إلى قوة أجهزة الكمبيوتر العملاقة. لقد نقلوا أنفسهم بالزمن إلى الوراء، منذ حوالي 13.8 مليار سنة، إلى المراحل الأولى من تكوين المجرات. ومن خلال عمليات محاكاة متطورة، قاموا بتتبع تطور جوارنا الكوني، سعيًا إلى فك رموز العوامل المسؤولة عن ندرة المجرات الحلزونية.

كشفت عمليات المحاكاة الخاصة بهم عن ظاهرة مثيرة للاهتمام. المجرات في العناقيد ذات الكثافة السكانية العالية، بما في ذلك الجسيمات السماوية التي تشكل مجرتنا درب التبانة، كثيرا ما شهدت تصادمات واندماجات خلال طفولة الكون. ونتيجة لهذه الاصطدامات الكونية، يمكن أن يظهر نوع جديد من المجرات. عندما اندمجت مجرتان حلزونيتان، أدتا إلى ظهور مجرات إهليلجية، مما ساهم في وجودها الطاغي في مشهدنا الكوني.

في حين أنه من الصحيح أن المجرات الإهليلجية تهيمن على عالمنا، إلا أن ندرة المجرات الحلزونية ليست شذوذًا كاملاً. تسلط عمليات المحاكاة التي أجراها العلماء الضوء على التفاصيل الدقيقة لتكوين المجرات، بما في ذلك تحول المجرات الحلزونية إلى مجرات إهليلجية من خلال عمليات الاندماج.

في جوهرها، تشير الدراسة إلى أن مجرة ​​درب التبانة كانت تتنقل في بيئة كونية مضطربة، على غرار سيناريو السيارة السماوية، طوال عمر الكون. إن الاصطدامات والاندماجات التي شهدتها مجرتنا وغيرها في المناطق المكتظة بالسكان قد شكلت المشهد المجري الذي نلاحظه اليوم.

لذا، في المرة القادمة التي تنظر فيها إلى السماء ليلاً، تعجب من الرقص الكوني الذي تطور على مدى مليارات السنين، مع الشكل الحلزوني لمجرتنا درب التبانة كدليل على الطبيعة المتغيرة لكوننا.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هي المجرات الإهليلجية؟

ج: المجرات الإهليلجية هي مجرات مستطيلة الشكل بيضاوية الشكل تهيمن على المشهد الكوني. وتتميز بافتقارها إلى الأذرع الحلزونية ولها شكل أكثر كروية أو بيضاوية.

س: ما هي المجرات الحلزونية؟

ج: المجرات الحلزونية هي مجرات على شكل قرص تمتلك أذرعًا حلزونية مميزة. وتتميز غالبًا بانتفاخ مركزي وقرص دوار من النجوم والغاز والغبار.

س: كيف أجرى العلماء دراستهم؟

ج: استخدم علماء من معهد علم الكونيات الحاسوبي بجامعة دورهام أجهزة كمبيوتر عملاقة قوية لمحاكاة تطور المجرات في جوارنا الكوني. ومن خلال تتبع العوامل التي تساهم في ندرة المجرات الحلزونية، اكتسبوا رؤى حول تكوين المجرات وتحولها.

س: ما أسباب تحول المجرات الحلزونية إلى مجرات إهليلجية؟

ج: يحدث التحول عندما تندمج مجرتان حلزونيتان. يؤدي اصطدام هذه المجرات واندماجها لاحقًا إلى ظهور مجرات إهليلجية، مما يؤدي إلى تغيير شكلها وبنيتها.

س: كيف تساهم الدراسة في فهمنا لمجرة درب التبانة؟

ج: تشير الدراسة إلى أن مجرة ​​درب التبانة، مثل المجرات الأخرى في المناطق المكتظة بالسكان، شهدت تصادمات واندماجات متكررة طوال تاريخها. تشكل هذه التفاعلات الكونية المشهد المجري وتساعد في تفسير انتشار المجرات الإهليلجية في عالمنا.