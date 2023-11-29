لماذا يعتبر الميل المحوري أمرًا طبيعيًا في الأنظمة الشمسية: بحث جديد يلقي الضوء

لطالما انبهر علماء الفلك بالطبيعة المائلة لكواكب نظامنا الشمسي. ومع ذلك، تكشف الأبحاث الحديثة أن هذه الظاهرة ليست حالة شاذة ولكنها شائعة في الأنظمة الشمسية الأخرى أيضًا.

تتعمق الدراسة، التي نشرت في المجلة الفلكية بقيادة أستاذ علم الفلك المساعد بجامعة ييل، مالينا رايس، في مفهوم الرنين المداري لشرح سبب توقع الميل المحوري. يشير الرنين المداري إلى تأثير الجاذبية المنتظم الذي تمارسه الكواكب على بعضها البعض أثناء دورانها حول نجم. يمكن لهذا الرنين أن يؤدي إلى استقرار النظام أو زعزعة استقراره بمرور الوقت.

من خلال مراقبة العديد من الأنظمة الشمسية خارج مجموعتنا، اكتشف علماء الفلك أنه في وقت مبكر من تاريخ النظام، من المرجح أن تكون الكواكب في حالة رنين مع بعضها البعض. هذا التكوين الدقيق، حيث تتم محاذاة مدارات الكواكب بنسبة صحيحة دقيقة، أمر شائع ولكن نادرًا ما يتم الاحتفاظ به مع مرور الوقت.

يركز البحث على نظام شمسي قريب، من خلال تحليل كوكب يسمى TOI-2202 b. هذا الكوكب هو جزء من نظام شمسي "أصلي" وهو في حالة رنين متوسط ​​الحركة بنسبة 2:1 مع كوكب آخر. من خلال مقارنة البيانات من التلسكوبات المتعددة، وجد العلماء أن TOI-2202 b لديه زاوية دوران تبلغ حوالي 31 درجة. يشير هذا القياس، إلى جانب العينة الأوسع لزوايا مدار الدوران في أنظمة مماثلة، إلى أنه حتى الأنظمة المستقرة يمكن أن تتعرض لإثارة ديناميكي منخفضة المستوى وتظهر ميلًا محوريًا.

ومن المثير للاهتمام أن الدراسة تشير أيضًا إلى أن الكواكب المائلة في نظامنا الشمسي ليست فريدة من نوعها. ومن خلال دراسة أنظمة الكواكب الخارجية الأخرى، خلص علماء الفلك إلى أن الميل المحوري هو القاعدة وليس الاستثناء. يوفر هذا الاكتشاف بعض الطمأنينة بأن نظامنا الشمسي يتناسب مع الصورة الكونية الأكبر.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن نظامنا الشمسي لديه كوكب غريب بين كواكبه – أورانوس. بزاوية ميل تبلغ حوالي 98 درجة، يقف أورانوس موازيًا تقريبًا لمستوى النظام الشمسي. يُعزى هذا التكوين غير المعتاد إلى اصطدامه بكوكب أولي بحجم الأرض خلال الأيام الأولى لنظامنا الشمسي.

في حين أن العديد من الأسئلة لا تزال دون إجابة، فإن البحث الذي أجرته مالينا رايس وفريقها يقربنا من فهم مدى انتشار وأصول الميل المحوري في الأنظمة الشمسية. ستسلط المزيد من التحقيقات في أنواع مختلفة من الأنظمة الضوء على الديناميكيات الكامنة وراء الميل المحوري الشديد والعوامل التي تؤثر على تكوينها.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: لماذا تميل الكواكب في مداراتها؟

ج: الميل المحوري للكواكب هو ظاهرة شائعة يتم ملاحظتها في العديد من الأنظمة الشمسية. ويتأثر في المقام الأول بتفاعلات الجاذبية بين الكواكب أثناء دورانها حول نجمها.

س: هل الميل المحوري غير طبيعي في الأنظمة الشمسية؟

ج: لا، تشير الأبحاث الحديثة إلى أن الميل المحوري أمر طبيعي في الأنظمة الشمسية. معظم أنظمة الكواكب، باستثناء عطارد، تظهر درجة معينة من الميل.

س: كيف حدد علماء الفلك أن الميل المحوري شائع في الأنظمة الأخرى؟

ج: لقد قام علماء الفلك بتحليل أنظمة الكواكب الخارجية المختلفة ووجدوا أنه في وقت مبكر من تطورها، غالبًا ما تكون الكواكب في حالة رنين مع بعضها البعض. تشير هذه المحاذاة إلى انتشار الميل المحوري.

س: ما الذي جعل أورانوس لديه زاوية ميل شديدة؟

ج: يُعتقد أن زاوية ميل أورانوس هي نتيجة اصطدامه بكوكب أولي خلال المراحل الأولى من تكوين النظام الشمسي.

س: لماذا يدرس علماء الفلك الميل المحوري في الأنظمة الشمسية الأخرى؟

ج: إن فهم مدى انتشار وأصول الميل المحوري يوفر نظرة ثاقبة حول تكوين وديناميكيات الأنظمة الكوكبية. إنه يساعد علماء الفلك على فهم مكان نظامنا الشمسي داخل الكون بشكل أفضل.