تكشف الدراسة أن الكويكبات ذات الدوران الشبيه بالكرة المنحنية تؤثر على أشكال الحفرة الأرضية

كشفت دراسة حديثة عن معلومات جديدة حول تشكل الحفر الصدمية على الأرض. وخلافًا للاعتقادات السابقة، فإن سرعة الكويكب ليست فقط هي التي تلعب دورًا في شكل الحفر، ولكن أيضًا دوران الكويكب وتكتله.

يشير البحث، الذي نُشر في مجلة Physical Review E، إلى أن الكويكبات المتكتلة بشكل فضفاض والتي تدور بشكل كرة منحنية هي المسؤولة عن إنشاء بعض الحفر ذات الشكل الفريد للأرض. وركزت الدراسة على حفرة بارينجر في ولاية أريزونا، والتي يبلغ عمرها حوالي 49,000 ألف سنة، وتشبه وعاء مطمور في الأرض.

تقليديا، كان يعتقد أن الكويكبات الدوارة من شأنها أن تخلق حفرا أعمق. ومع ذلك، وجدت الدراسة أن "أكوام الركام" التي تدور بسرعة، على غرار تلك الموجودة في الكويكب بينو، تنتج في الواقع حفرًا أوسع وأقل عمقًا. وذلك لأن المكونات الضعيفة لهذه الكويكبات تنتشر عند الاصطدام، مما يخلق منطقة تأثير أوسع.

إن فهم الأنواع المختلفة من الحفر وكيفية تشكيلها أمر بالغ الأهمية بالنسبة للعلماء للحصول على نظرة ثاقبة للعمليات المعنية. من خلال دراسة دوران الكويكبات وتكتلها، يأمل الباحثون في كشف أسرار تكوين الحفرة الناتجة عن الاصطدام وكيفية انتشار المواد الناتجة عن الاصطدام بعد الاصطدام.

يسلط هذا الاكتشاف الضوء على أهمية أخذ العوامل المهملة في الاعتبار، مثل الدوران والتكتل، في دراسة الأجرام السماوية. إنه يتحدى الافتراضات السابقة ويفتح آفاقًا جديدة لمزيد من البحث في هذا المجال.

وبينما نواصل استكشاف النظام الشمسي وما بعده، فإن هذه الدراسة بمثابة تذكير بأنه لا يزال هناك الكثير لنتعلمه عن القوى التي تشكل كوننا والتفاعلات المعقدة بين الأجرام السماوية.