تغيرات المجال المغناطيسي الغامض في بلاد ما بين النهرين القديمة

يكشف بحث جديد أجري في جامعة كوليدج لندن (UCL) عن طفرة محيرة في المجال المغناطيسي للأرض في بلاد ما بين النهرين القديمة، وتحديداً في الفترة من 1050 إلى 550 قبل الميلاد. ومن خلال تحليل حبيبات أكسيد الحديد في 32 قطعة من الطوب الطيني من تلك الحقبة، تمكن العلماء من اكتشاف البصمة الكهرومغناطيسية والحصول على نظرة ثاقبة لسلوك المجال المغناطيسي للأرض مع مرور الوقت.

ولم تسلط الدراسة الضوء على المجال المغناطيسي فحسب، بل ساعدت أيضًا في توضيح تواريخ حكم الملوك القدماء. لقد ثبت أن التأريخ بالكربون غير دقيق بالنسبة للعديد من القطع الأثرية مثل الطوب والسيراميك بسبب افتقارها إلى المواد العضوية. وهنا يأتي دور المغناطيسية الأثرية، حيث توفر طريقة بديلة أكثر دقة لتأريخ هذه الأشياء.

ما يجعل هذا البحث مهمًا هو مساهمته في فهم الشذوذ الجيومغناطيسي في العصر الحديدي في بلاد الشام. ولا تزال هذه الزيادة في قوة المجال المغناطيسي خلال نفس الفترة في العراق الحالي لغزا. جاءت الأدلة السابقة على هذا الشذوذ في المقام الأول من أماكن بعيدة مثل الصين وبلغاريا وجزر الأزور، مما يجعل البيانات الواردة من الشرق الأوسط نادرة بشكل خاص.

كما لاحظ فريق الباحثين تقلبات كبيرة في المجال المغناطيسي في عهد نبوخذنصر الثاني، من 604 إلى 562 قبل الميلاد. وهذا يدل على أن المجال المغناطيسي للأرض يمكن أن يخضع لتغيرات جذرية في فترات قصيرة.

وعبرت الجيوفيزيائية ليزا توكس، من معهد سكريبس لعلوم المحيطات، عن انبهارها بالنتائج، ووصفت المجال المغنطيسي الأرضي بأنه أحد أكثر الظواهر غموضا في علوم الأرض. توفر البقايا الأثرية المحفوظة جيدًا في بلاد ما بين النهرين، مثل الطوب المنقوش، فرصة فريدة لدراسة التغيرات في قوة المجال على مدى عدة عقود أو حتى أقل.

يفتح هذا البحث الباب لمزيد من البحث حول كيفية وسبب سلوك المجال المغناطيسي للأرض بالطريقة التي يتصرف بها، بالإضافة إلى تأثيره المحتمل على الحضارات القديمة. وهو يسلط الضوء على أهمية الدراسات متعددة التخصصات التي تجمع بين علم الآثار والجيوفيزياء لكشف أسرار ماضي كوكبنا.