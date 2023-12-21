رؤى جديدة في تجميع المصفوفات خارج الخلية في الديدان المستديرة

حقق الباحثون في جامعة كاليفورنيا سان دييغو تقدمًا كبيرًا في فهم كيفية تجميع المصفوفات خارج الخلية (ECMs) في الديدان المستديرة من خلال استخدام تقنيات الفحص المجهري المتقدمة. ECMs هي هياكل معقدة موجودة في طبقات الجلد الخارجية للحيوانات، بما في ذلك البشر، والتي تلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على التفاعل بين الجسم والبيئة.

وباستخدام مجهر قوي فائق الدقة، تمكن العلماء من فحص التنظيم النانوي لأنماط ECM في الدودة المستديرة Caenorhabditis elegans. اكتشفوا وجود هياكل تشبه الأعمدة، تسمى الدعامات، والتي تعمل كنوع من السقالات داخل ECM. هذه الدعامات ضرورية للتطوير السليم وعمل ECM.

بدون الدعامات، تنفصل طبقات ECM، مما يسبب اضطرابات مثل ظهور تقرحات. ووجد الباحثون أن العيوب في الدعامات تؤدي إلى تورم غير طبيعي في طبقة الهيكل الخارجي للدودة المستديرة، والمعروفة باسم البشرة. ومن خلال التركيز على الكولاجين، وهو البروتين الأكثر وفرة في الجسم، تمكن الباحثون من الحصول على نظرة ثاقبة حول كيفية ربط هذه الدعامات بالطبقات الحيوية معًا.

سبق أن أنتجت الأدوات المخبرية التقليدية صورًا للدعامات دون تفاصيل واضحة. ومع ذلك، باستخدام تقنيات الفحص المجهري المتقدمة، مثل الفحص المجهري فائق الدقة للإضاءة ثلاثية الأبعاد (3D-SIM)، تمكن الباحثون من تصور الدعامات بتفاصيل مذهلة وفهم وظائفها بسهولة أكبر. وقد سمح لهم ذلك بحل التنظيم النانوي للدعامات والكشف عن مستويات غير موثقة سابقًا من الزخرفة في طبقة البشرة.

توفر نتائج هذه الدراسة رؤى جديدة حول تجميع ECMs في الديدان المستديرة، والتي يمكن أن تكون بمثابة كائن حي نموذجي لفهم بنية ووظيفة الكائنات الحية الأكثر تقدمًا. يمكن أن يؤدي إجراء المزيد من الأبحاث في هذا المجال إلى فهم أعمق لتجميع ECM في البشر وتطوير علاجات للاضطرابات المرتبطة بـ ECM.

نُشرت الدراسة في مجلة Nature Communications، وقام بتأليفها جينيفر آر جي آدامز، وموروجيسان بوراناشيثرا، وفريق من الباحثين من كلية العلوم البيولوجية بجامعة كاليفورنيا سان دييغو.