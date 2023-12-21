التعاون الدولي لمعالجة التهديدات التي تواجه الحياة البحرية في المحيط الأطلسي

وحّد العلماء من جميع أنحاء العالم جهودهم لمعالجة المخاطر التي تواجه الحياة البحرية في المحيط الأطلسي. ويهدف مشروع iAtlantic، الذي يتألف من 44 منظمة من 16 دولة، إلى تقييم صحة النظم البيئية في ثاني أكبر محيط في العالم. ومن خلال التركيز على النظم البيئية في أعماق البحار والمحيطات المفتوحة، يسعى الباحثون إلى معالجة الآثار الضارة لأنشطة مثل الصيد بشباك الجر في القاع.

خلال رحلة استكشافية بحرية في عام 1997، شهد خبير الأحياء البحرية موراي روبرتس الآثار المدمرة للصيد بشباك الجر على الشعاب المرجانية في المياه الباردة بالقرب من جزر شيتلاند في اسكتلندا. مستوحاة من هذه التجربة المذهلة، قاد روبرتس مشروع iAtlantic في عام 2019 لتعزيز الحفاظ على النظم البيئية للمحيط الأطلسي وفهمها. وتسلط المبادرة الضوء على أهمية وجود محيط فعال وصحي لرفاهية الكوكب.

وقد استهدف الباحثون على وجه التحديد 12 موقعًا ذات أهمية دولية للحفظ وذات أهمية اقتصادية. وتشمل هذه المناطق بحر سارجاسو، الذي يعد بمثابة ملاذ للتنوع البيولوجي، ومنطقة صدع رومانش، وهو خندق في أعماق البحار له تأثير كبير على دوران المياه العميقة في المحيط الأطلسي. وقد قدمت المسوحات التي أجريت كجزء من المشروع رؤى مهمة حول الثراء الجيولوجي والبيولوجي لهذه المواقع.

من خلال اتباع نهج مترابط لدراسة المحيط، سعى الباحثون إلى تحديد نقاط التحول حيث يمكن أن تؤدي التغيرات البيئية المستمرة إلى أضرار لا يمكن إصلاحها. ومن خلال فهم هذه النقاط، يمكن تعزيز التعاون الدولي لمنع إلحاق ضرر كبير بالنظم البيئية البحرية.

وقد أجرى المشروع تجارب تنويرية، مثل دراسة حركة الطحالب عبر السلسلة الغذائية في حوض الرأس الأخضر. تشير النتائج إلى أن ارتفاع درجات الحرارة العالمية قد يقلل من إمكانية تخزين الكربون في قاع البحر العميق. بالإضافة إلى ذلك، استفاد الباحثون من المعرفة المحلية، مثل البيانات التي تم جمعها عن الحيتان الحدباء من قبل علماء هواة، لتقييم تعافي هذه الأنواع.

وبالتعاون مع مشروع TRIATLAS، ركزت iAtlantic أيضًا على انخفاض الدورة الانقلابية في المحيط الأطلسي (AMOC)، وهو عنصر حاسم في دوران المحيطات. ومن خلال قياس الاختلافات في الدورة AMOC، يهدف الباحثون إلى فهم أفضل لتأثيرات تراجعها على النظم البيئية.

وبالإضافة إلى التقدم العلمي، أعطت المشاريع أيضًا الأولوية لبناء القدرات وتدريب الباحثين في بلدان مثل البرازيل وجنوب أفريقيا. ومن خلال تزويد العلماء بالأدوات والمعرفة اللازمة، تساهم كلتا المبادرتين في جهود الحفاظ على البيئة على المدى الطويل.

يؤكد التعاون الدولي والأبحاث التي أجراها مشروعا iAtlantic وTRIATLAS على الحاجة الملحة لحماية النظم البيئية للمحيط الأطلسي والحفاظ عليها. ومع تزايد الوعي بالترابط بين المحيطات، أصبحت الجهود العالمية حاسمة الأهمية لضمان استدامة الحياة البحرية والصحة العامة لكوكبنا.