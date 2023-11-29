لمحة عن تكوين النجوم خارج مجرتنا

حقق علماء الفلك اكتشافًا رائدًا يوسع فهمنا لتكوين النجوم. حتى الآن، لم يتم رصد الأقراص المحيطة بالنجم، وهي الهياكل الدوامة من الغاز والغبار التي تحيط بالنجوم حديثة الولادة، إلا في مجرتنا درب التبانة. ومع ذلك، اكتشف فريق من الباحثين الآن قرصًا محيطًا بالنجم في واحدة من أقرب المجرات المجاورة لنا، وهي سحابة ماجلان الكبرى.

النجم الموجود في مركز هذا القرص المكتشف حديثًا أكبر حجمًا وأكثر سطوعًا من شمسنا، وهو ينمو حاليًا أثناء تراكم المواد من القرص المحيط به. مع كتلة تصل إلى 20 مرة من كتلة الشمس وسطوع أكبر بآلاف المرات، يعد هذا النجم اكتشافًا مهمًا. يبلغ قطر القرص المرصود حديثًا حوالي 10 مرات أكبر من القرص الذي كان يحيط بالشمس عندما تشكلت قبل مليارات السنين.

يقع هذا النجم الموجود في سحابة ماجلان الكبرى على بعد حوالي 160,000 ألف سنة ضوئية من الأرض، ويوفر فرصة فريدة لعلماء الفلك لدراسة تكوين النجوم في بيئة مجرية مختلفة. تعتبر سحابة ماجلان الكبرى مجرة ​​تابعة لمجرة درب التبانة وتختلف عن مجرتنا من حيث محتوى الغبار والعناصر المعدنية.

تم هذا الاكتشاف الرائد باستخدام تلسكوب مصفوفة أتاكاما المليمترية/تحت المليمترية الكبيرة (ALMA) في صحراء أتاكاما في تشيلي. بفضل قدراته القوية، تغلب ALMA على القيود السابقة التي حالت دون اكتشاف الأقراص المحيطة بالنجم خارج مجرتنا.

وعلقت عالمة الفلك آنا ماكلويد، المؤلفة الرئيسية للدراسة، على أهمية هذا الاكتشاف. وقال ماكلويد: "إن مراقبة هذه الأقراص في المجرات الأخرى أمر مهم للغاية لأنه يخبرنا عن كيفية تشكل النجوم في بيئات مختلفة عن تلك الموجودة في درب التبانة".

في حين أن هذا القرص تحديدًا قد لا يكون ملائمًا لتكوين الكوكب بسبب الإشعاع القوي الصادر عن النجم الضخم، إلا أن الباحثين يأملون في اكتشاف أقراص محيطية أخرى في سحابة ماجلان الكبرى وربما في سحابة ماجلان الصغيرة أيضًا. سيوفر كل اكتشاف جديد رؤى قيمة حول تكوين النجوم في ظروف المجرة المختلفة.

تفتح هذه الملاحظة الرائدة عالمًا جديدًا من الاستكشاف، مما يمنح علماء الفلك لمحة عن أسرار تكوين النجوم خارج حدود مجرتنا.

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أسئلة وأجوبة

ما هو القرص المحيطي؟

القرص المحيطي عبارة عن هيكل من الغاز والغبار يحيط بالنجم المتشكل حديثًا.

كيف تم هذا الاكتشاف؟

تم هذا الاكتشاف باستخدام تلسكوب أتاكاما المليمتري الكبير / تحت المليمتري (ALMA) في صحراء أتاكاما في تشيلي.

ما هي سحابة ماجلان الكبرى؟

سحابة ماجلان الكبرى هي مجرة ​​تابعة لمجرة درب التبانة وهي واحدة من أقرب المجرات المجاورة لنا.

ما أهمية دراسة الأقراص المحيطة بالنجم في المجرات الأخرى؟

تساعدنا دراسة الأقراص المحيطة بالنجم في المجرات الأخرى على فهم تكوين النجوم في بيئات متنوعة وتوفر نظرة ثاقبة حول كيفية تشكل النجوم في ظروف المجرة المختلفة.