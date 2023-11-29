المذنب الجديد P12/Pons-Brooks الذي تم التقاطه من قبل علماء الفلك الهنود

توصل فريق من علماء الفلك من المعهد الهندي للفيزياء الفلكية (IIA) إلى اكتشاف مثير باستخدام تلسكوب الهيمالايا شاندرا (HCT) في هانلي، لاداخ. لقد نجحوا في تصوير المذنب P12/Pons-Brooks، وهو جسم سماوي أثار اهتمامًا كبيرًا في مجتمع علم الفلك ووسائل الإعلام بسبب انفجاراته الرائعة للغاز والغبار، مما أكسبه لقب "مذنب الشيطان" و"صقر الألفية". .

تمكن علماء الفلك في معهد IIA من التقاط صورة مذهلة للمذنب P12/Pons-Brooks في 21 نوفمبر. هذا المذنب، الذي تم اكتشافه لأول مرة في عام 1812، يدور حول الشمس لمدة 71 عامًا. خلال اقترابه السابق من الشمس، شهد علماء الفلك حلقات متعددة من انبعاثات الغاز والغبار، مما أدى إلى ظهوره المميز على شكل قرن.

"هذه المرة، المذنب ليس استثناء. وصفت مارجريتا سافونوفا، عالمة فلك في معهد IIA شاركت في عمليات الرصد، "منذ شهر يوليو، شهد أربعة انفجارات، طاردت كل منها مليارات الكيلوجرامات من الغاز والغبار من سطحه، مما أدى إلى سطوعه لفترة وجيزة حوالي 100 مرة".

الانفجار الأخير، الذي يُعتقد أنه ناجم عن انفجار الغاز المتراكم من الشقوق في القشرة الجليدية بسبب التعرض لأشعة الشمس، حدث في 14 نوفمبر، وفقًا لما أوردته IIA. ومع استمرار المذنب في رحلته، من المتوقع أن يصبح أكثر سطوعا في الأشهر المقبلة، وربما يصبح مرئيا بالعين المجردة. سيحدث أقرب اقتراب من الشمس في 21 أبريل 2024، وسيحدث أقرب اقتراب من الأرض في 2 يونيو 2024، على مسافة تقارب 1.5 مرة المسافة بين الأرض والشمس.

ستتاح لعشاق علم الفلك، باستخدام التلسكوبات أو المناظير الصغيرة، الفرصة لمراقبة هذه الأعجوبة السماوية الرائعة. وفي معرض تعليقه على الإثارة التي أحاطت بهذا الاكتشاف، أعرب نيروج موهان رامانوجام، رئيس قسم التوعية في IIA، قائلاً: "لقد استحوذت المذنبات دائمًا على فضولنا، ونحن حريصون على تصوير هذا المذنب باستخدام تلسكوباتنا في الأشهر المقبلة لمشاركة رحلته الاستثنائية. مع الجميع."

يتم تشغيل تلسكوب شاندرا الهيمالايا التابع للمرصد الفلكي الهندي في هانلي، لاداخ، حيث تم التقاط الصورة، عن بعد من حرم IIA CREST في هوسكوت، كارناتاكا.

الأسئلة الشائعة

س: ما هو المذنب P12/بونس-بروكس؟



ج: المذنب P12/Pons-Brooks هو جسم سماوي تم اكتشافه عام 1812 ويدور حول الشمس لمدة 71 عامًا. وقد حظي باهتمام علماء الفلك ووسائل الإعلام بسبب انفجاراته المتكررة للغاز والغبار.

س: لماذا يسمى "مذنب الشيطان" و"صقر الألفية"؟



ج: أُطلق على المذنب P12/Pons-Brooks هذه الأسماء المستعارة بسبب مظهره وانفجاراته الرائعة من الغاز والغبار.

س: هل سيصبح المذنب P12/Pons-Brooks مرئيا بالعين المجردة؟



ج: نعم، من المتوقع أن يصبح المذنب P12/Pons-Brooks أكثر سطوعاً خلال الأشهر المقبلة وربما يكون مرئياً بالعين المجردة.

س: متى سيحدث أقرب اقتراب للمذنب P12/Pons-Brooks من الشمس والأرض؟



ج: أقرب اقتراب من الشمس سيحدث في 21 أبريل 2024، وأقرب اقتراب من الأرض سيحدث في 2 يونيو 2024، على مسافة تقارب 1.5 مرة المسافة بين الأرض والشمس.