تشير دراسة جديدة إلى أن الحمض النووي لإنسان النياندرتال يؤثر على سمات الشخص الصباحي

ملخص: تشير الأبحاث الحديثة إلى أن الأفراد الذين يستيقظون مبكرًا بشكل طبيعي ربما ورثوا سمات شخص الصباح من أسلاف إنسان نياندرتال.

وفقا لدراسة جديدة، قد يكون هناك رابط وراثي بين الاستيقاظ مبكرا ووجود الحمض النووي للنياندرتال. لقد وجد الباحثون أن المتغيرات الجينية المحددة المرتبطة بكونك شخصًا صباحيًا هي أكثر شيوعًا لدى الأفراد من أصل إنسان نياندرتال. يلقي هذا الاكتشاف الضوء على التأثير المحتمل لأقاربنا القدماء على أنماط نومنا وإيقاعاتنا البيولوجية.

وحللت الدراسة، التي أجراها فريق من علماء الوراثة وعلماء الأنثروبولوجيا، جينومات آلاف الأفراد من خلفيات أسلاف مختلفة. من خلال مقارنة الاختلافات الجينية المرتبطة بالنمط الزمني (الميل إلى أن يكون شخص صباحي أو بومة ليلية)، حدد الباحثون وجود علاقة هامة بين الحمض النووي للنياندرتال وكونه مستيقظا مبكرا.

في حين أن الآليات الدقيقة وراء هذا الارتباط لا تزال قيد التحقيق، يعتقد العلماء أن بعض المتغيرات الجينية الموروثة من إنسان نياندرتال قد تؤثر على ساعات الجسم الداخلية لدينا. يُعتقد أن إنسان النياندرتال، مثل الإنسان الحديث، قد شهد اختلافات في أنماط النوم وإيقاعات الساعة البيولوجية. لذلك، ربما يكون الإرث الجيني لهؤلاء البشر القدماء هو الذي شكل سمات النوم التي نمتلكها اليوم.

لا يوفر هذا البحث نظرة ثاقبة لتاريخنا التطوري فحسب، بل يعرض أيضًا التفاعل المعقد بين علم الوراثة وسلوك النوم. إن فهم العوامل الوراثية التي تساهم في أنماط نومنا قد يكون له آثار على تطوير أساليب شخصية لإدارة النوم والعلاجات للأفراد الذين يعانون من اضطرابات النوم.

في الختام، تشير هذه الدراسة إلى أن نداءات الاستيقاظ في الصباح الباكر قد يكون لها جذور أعمق مما كنا نعتقد سابقا. ربما يكون أسلافنا من إنسان النياندرتال قد نقلوا إلينا استعدادًا وراثيًا لأن نكون أشخاصًا صباحيين، مما يربطنا بماضينا القديم وكيف يؤثر على أنماط نومنا الحالية. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لكشف الآليات الجينية المحددة المعنية، ولكن هذا الاكتشاف يفتح آفاقا جديدة لاستكشاف التأثيرات الجينية على سلوك النوم.