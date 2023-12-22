تستفيد الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا من انخفاض تلوث الهواء أثناء عمليات الإغلاق

في عام 2020، أدت جائحة كوفيد-19 إلى عمليات إغلاق في جميع أنحاء العالم، مما تسبب في انكماش اقتصادي كبير. ومع ذلك، ظهرت نتيجة إيجابية غير متوقعة بالنسبة للأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا. ومع انخفاض الأنشطة البشرية مثل النقل والصناعة واستهلاك الطاقة، شهدت المنطقة هواءً أنظف وانخفاضًا في ترسب السخام على الأنهار الجليدية.

أجرى فريق بحث دولي من الهند وألمانيا والمملكة المتحدة دراسة لتحليل تأثير انخفاض تلوث الهواء على الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا. وكشفت النتائج التي توصلوا إليها أنه إذا أمكن تقليل انبعاثات ملوثات الهواء، مثل السخام، إلى المستوى الذي لوحظ خلال عمليات الإغلاق، فيمكن تقليل ذوبان الثلوج بنسبة تصل إلى 50%. ومن المحتمل أن يؤدي هذا الانخفاض في ذوبان الثلوج إلى منع اختفاء هذه الأنهار الجليدية بحلول نهاية القرن.

ويشكل التراجع السريع للأنهار الجليدية في المنطقة وفقدان الغطاء الثلجي بالفعل تهديدا لإمدادات المياه لمليارات الأشخاص الذين يعيشون في آسيا. تعتمد الأنهار مثل نهر السند والغانج واليانجتسي على الغذاء الذي توفره هذه الأنهار الجليدية. ولذلك، خلص الباحثون إلى أن التحول إلى إمدادات الطاقة النظيفة واعتماد وسائل نقل منخفضة الانبعاثات من شأنه أن يحقق فوائد كبيرة لإمدادات المياه والزراعة والنظم البيئية في أجزاء كبيرة من آسيا.

تشكل جبال هندو كوش في الهيمالايا (HKH) ومرتفعات التبت في آسيا الوسطى أكبر منطقة مغطاة بالثلوج خارج القطبين، وهي معرضة بشدة لتلوث الهواء. أشارت عمليات المحاكاة النموذجية التي أجريت للسيناريوهات المتطرفة إلى أن ذوبان الثلوج في جبال الهيمالايا يمكن أن يؤدي إلى الاختفاء الكامل للأنهار الجليدية بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين.

وأظهرت عمليات رصد الأقمار الصناعية تأثير انخفاض تلوث الهواء على الثلوج في المنطقة. خلال فترة الإغلاق بين مارس ومايو 2020، انخفض التلوث الذي يمتص الضوء في الثلج بنسبة 30% تقريبًا. وأدى ذلك إلى انخفاض ذوبان الثلوج ما بين 25 إلى 70 ملم في عام 2020 مقارنة بمتوسط ​​الفترة نفسها على مدار 20 عاما في جبال الهيمالايا الغربية.

بشكل عام، أدى انخفاض ترسب السخام وتحسين امتصاص الثلوج إلى الحفاظ على حوالي 7 كيلومترات مكعبة من المياه الذائبة في منطقة مستجمعات نهر السند. استخدم فريق البحث عمليات المحاكاة العالمية لإجراء تحليل شامل لتأثير انخفاض تلوث الهواء فوق الجبال العالية في آسيا الوسطى أثناء عمليات الإغلاق الناجمة عن فيروس كورونا. ولاحظ الفريق انخفاضًا في عتامة الغلاف الجوي بنحو 19% في أبريل 10 مقارنة بمستويات ما قبل الوباء.

تسلط هذه الدراسة الضوء على أهمية معالجة تلوث الهواء للحفاظ على الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا وضمان استدامة الموارد المائية في آسيا. ومن خلال اعتماد مصادر طاقة أنظف وتنفيذ أساليب نقل أكثر مراعاة للبيئة، يمكننا العمل نحو مستقبل حيث تستمر الأنهار الجليدية المهيبة في جبال الهيمالايا في لعب دور حيوي في دعم النظم البيئية وتوفير المياه للملايين من البشر.