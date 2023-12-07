حدث سماوي نادر: إختفاء منكب الجوزاء بواسطة الكويكب ليونا

في حدث سماوي رائع من المقرر أن يحدث في 11 ديسمبر، سيتم حجب النجم اللامع منكب الجوزاء مؤقتًا بواسطة الكويكب ليونا. على الرغم من أنه من المتوقع أن يستمر الاحتجاب لبضع ثوان فقط، إلا أنه سيجعل منكب الجوزاء غير مرئي أو خافتًا بشكل كبير. ويمكن ملاحظة هذه الظاهرة النادرة على طول مسار ضيق على الأرض، حيث يمتد مسار الكسوف الكلي من غوادالاخارا بالمكسيك إلى جنوب فلوريدا وجزر البهاما وإسبانيا وإيطاليا واليونان وتركيا وآسيا الوسطى.

ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين لا يعيشون على طريق الكلية، ليست هناك حاجة للقلق. وسيقوم مشروع Virtual Telescope 2.0 ومقره جنوب إيطاليا ببث الحدث مباشرة، مما يتيح للجميع فرصة مشاهدة هذا المشهد السماوي.

وإلى جانب جاذبيته لمراقبي النجوم، يحمل هذا الحدث أيضًا أهمية كبيرة للعلماء. منكب الجوزاء، وهو عملاق أحمر عملاق يقع على بعد حوالي 550 سنة ضوئية من الأرض، أثار اهتمام علماء الفلك منذ فترة طويلة بسبب حجمه وانخفاض سطوعه بشكل غير متوقع. يمثل الاحتجاب القادم فرصة فريدة لمراقبة وفهم سلوك وخصائص هذا النجم الضخم بشكل أفضل.

بالإضافة إلى ذلك، يتوقع علماء الفلك الحصول على معلومات ثاقبة عن الكويكب ليونا. سيوفر الاحتجاب بيانات قيمة عن حجم ليونا وشكله وتكوينه والغلاف الجوي المحتمل وإمكانية وجود أي أقمار صغيرة. ستساهم هذه الملاحظات في تحسين فهمنا لليونا وتضييق نطاق تقديرات أبعادها.

ومن خلال دراسة الاحتجاب، يأمل علماء الفلك في الكشف عن مزيد من التفاصيل حول خلايا الحمل الحراري الكبيرة في منكب الجوزاء، والتي تدفع سطوعه المتغير. يوفر هذا الحدث أيضًا فرصة لفحص سطح منكب الجوزاء ومعرفة المزيد عن ميزاته الفريدة.

سواء كنت تعيش على طريق الغيب أم لا، فإن 11 ديسمبر هو تاريخ يجب تحديده في التقويم الخاص بك. خذ الوقت الكافي للبحث عن جمال وإعجاب منكب الجوزاء وتقديره، وهو عضو بارز في كوكبة أوريون. الأحداث السماوية التي تتكشف في سماء الليل لدينا لا تتوقف أبدًا عن أسرنا وإلهامنا.