أكبر زخة شهب منذ سنوات تضيء سماء الليل

أضاء زخات شهب مذهلة سماء الليل مساء الخميس، مما أتاح لمراقبي النجوم عرضًا مذهلاً للشهب. وصل تساقط شهب الجوزاء، أحد أكثر الأحداث الفلكية المرتقبة لهذا العام، إلى ذروته وأبهر المشاهدين بأكثر من 100 شهاب في الساعة. واستمر المشهد المذهل لأكثر من ثلاث ساعات، وأسر الجماهير في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونُصح المتحمسون الذين يتوقون لمشاهدة العرض السماوي بالهروب من أضواء المدينة والعثور على مكان بعيد عن أضواء الشوارع للحصول على رؤية دون عائق. وتوافد الكثيرون على الحياة البرية الهادئة في منطقة مليحة بالشارقة، حيث سمح غياب التلوث الضوئي لسماء الليل بالتألق ببراعة، بينما وفرت أصوات الطبيعة خلفية هادئة. وتجمعت العائلات والزوار، وأقامت أماكن جلوس مريحة على السجاد وسط رمال الصحراء، فيما أضافت سلسلة تلال الفاية المصنوعة من الحجر الجيري وجبل الصخور الأحفورية لمسة مهيبة إلى المشهد.

ومع بدء الحدث، انبهر الحضور برؤية أول شهاب في الليل، مما ملأ الأجواء بصيحات التعجب المثيرة. إن زخات شهب Geminids، المشهورة كواحدة من أكثر زخات المطر موثوقية وإثارة للإعجاب، لم تكن مخيبة للآمال. كما ورد، ظهرت في ذروة الدش ما يصل إلى 120 نجمًا مشعًا وحيويًا يتدفق عبر سماء الليل في الساعة.

ازداد الترقب مع تقدم المساء، وكنت أنا وعائلتي محظوظين بمشاهدة 103 شهاب مذهل خلال ثلاث ساعات. أشعل كل مسار مضيء شهقات جماعية من الرهبة وألهم محادثات مفعمة بالحيوية بين مراقبي النجوم. وصلت الليلة إلى ذروتها عندما اشتعلت ثلاثة شهب في السماء في وقت واحد، مما خلق مشهدًا مذهلاً.

ومن الجدير بالذكر أن الحدث الذي نظمه مشروع مليحة للآثار والسياحة البيئية كان مجرد واحد من العديد من التجمعات لمشاهدة النجوم التي عقدت مساء الخميس. استضافت مجموعة دبي لعلم الفلك فعالية في بحيرة القدرة، استقطبت حشدًا بلغ 500 مشارك. بالإضافة إلى ذلك، غامر العديد من السكان بشكل مستقل بالذهاب إلى الصحراء بحثًا عن مشهد زخات الشهب.

ولم يمر سحر الليل دون أن يلاحظه أحد، حيث انبهر العرض السماوي حتى أصغر الحضور. ومع اقتراب المساء من نهايته، هتفت ابنتي البالغة من العمر 7 سنوات، والتي تركت جهازها الرقمي في المساء، بفرح: "لقد رأيت 103 شهابًا، شهابًا حقيقيًا!" تردد صدى صوتها عبر الصحراء المترامية الأطراف، وهو دليل على الرهبة والعجب الذي أثاره أحد أكثر عروض الطبيعة المذهلة.