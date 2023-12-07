اكتشف الباحثون مصدرًا غير متوقع للمواد البلاستيكية الدقيقة أثناء إعصار لاري

في اكتشاف مذهل، غامر مجموعة من طلاب الجامعة من هاليفاكس بالذهاب إلى منطقة ريفية في نيوفاوندلاند خلال إعصار لاري للتحقيق في إمكانية نقل المواد البلاستيكية الدقيقة الناتجة عن المحيطات عبر الغلاف الجوي وترسبها في المجتمعات البكر. لقد تركت النتائج التي توصلوا إليها المجتمع العلمي في حالة ذهول.

ووصفت الباحثة الرئيسية آنا رايان، طالبة الماجستير في العلوم البيئية بجامعة دالهوزي، النتائج بأنها غير متوقعة ومذهلة. أجرى الفريق تجربة عن طريق وضع أسطوانة زجاجية كبيرة بالقرب من سانت مايكلز، وهو مجتمع صغير في شبه جزيرة أفالون في نيوفاوندلاند، لجمع عينات الهواء قبل وأثناء وبعد العاصفة.

وكانت النتائج مذهلة. تم اكتشاف أعلى تركيز للمواد البلاستيكية الدقيقة أثناء إعصار لاري، مع أكثر من 100,000 جزيء لكل متر مربع يوميًا. وأشار رايان إلى أن هذا كان أعلى بكثير من أي دراسة سابقة أجريت على الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في الغلاف الجوي.

وقد سلطت الدراسة الرائدة التي أجراها الفريق، والتي نُشرت مؤخرًا في مجلة Nature العلمية المرموقة، الضوء على مصدر غير معروف سابقًا للمواد البلاستيكية الدقيقة. واكتشفوا أن الجزيئات نشأت في المحيط ثم رفعتها العاصفة إلى الغلاف الجوي، وهبطت في النهاية في مجتمعات غير متوقعة.

وقد أثار هذا الكشف مخاوف بشأن التوزيع الواسع النطاق للمواد البلاستيكية الدقيقة في بيئتنا والعواقب المحتملة على كل من النظم البيئية وصحة الإنسان. تم ربط المواد البلاستيكية الدقيقة، وهي جزيئات بلاستيكية صغيرة يقل حجمها عن 5 مم، بمجموعة من الآثار الضارة، بما في ذلك ابتلاع الحياة البرية وإطلاق المواد الكيميائية السامة في البيئة.

هناك حاجة الآن إلى مزيد من البحث لتحديد الآثار طويلة المدى لهذه الظاهرة وكيف يمكن أن تؤثر على المجتمعات المعرضة لهذه المواد البلاستيكية الدقيقة المحمولة جواً أثناء الأحداث الجوية القاسية. تسلط نتائج هذه الدراسة الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة التلوث البلاستيكي لمنع المزيد من التلوث لبيئتنا.