أديلايد تتوقع العرض السماوي: دش نيزك Geminid يضيء سماء الليل

تستعد مدينة أديليد لعرض مذهل للعجائب السماوية مع اقتراب هطول شهب الجوزاء السنوي. يعد حدث هذا العام، المقرر عقده في الساعات الأولى من يوم الجمعة 15 ديسمبر، بأن يكون تجربة رائعة حقًا. سيؤدي غياب ضوء القمر إلى خلق سماء مظلمة بشكل استثنائي، مما يوفر خلفية مثالية لزخات الشهب لإبهار المراقبين.

وتتوقع أديلايد زيادة في مشاهدات النيازك، حيث من المتوقع أن يندفع ما يصل إلى 35 نيزكًا في الساعة عبر السماء في ذروة الزخات. تُعد هذه الاحتفالية السماوية احتفالًا مناسبًا مع اقترابنا من نهاية العام، حيث تجمع بين إثارة الحفلة والجمال المذهل للظواهر الفلكية.

يحدث وابل شهب الجوزاء عندما تمر الأرض عبر الحطام الذي خلفه الكويكب 3200 فايثون. الوقت الأمثل لمشاهدة هذا الحدث الكوني في أديلايد سيكون الساعة 3:13 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. ومع ذلك، ينصح الخبراء ببدء المراقبة قبل ساعة على الأقل من الذروة للانغماس الكامل في التجربة.

ما يميز زخة شهب الجوزاء هذا العام هو المحاذاة المثالية لأوقات ذروة المشاهدة مع ساعات الصباح الباكر في أستراليا. وبما أن الشهب تبدو وكأنها تشع من نقطة في كوكبة الجوزاء، فيجب على المراقبين في أديليد تركيز أنظارهم في محيط النجمين اللامعين كاستور وبولوكس.

للحصول على أفضل تجربة مشاهدة، يوصى بالبحث عن مكان مظلم بعيدًا عن أضواء المدينة. حتى في المناطق الحضرية، يوفر سطوع شهب الجوزاء وسرعتها البطيئة نسبيًا فرصة جيدة للرؤية. قد تظهر بعض هذه النيازك مسحة خضراء بسبب العوامل الجوية.

في حين أن التلوث الضوئي لا يزال يعيق سماء الليل الصافية، فإن تخصيص الوقت للعثور على بقعة مظلمة يعد أمرًا بالغ الأهمية للحصول على رؤية مثالية. يتضمن الاستعداد لزخة الشهب السماح لعينيك بالتأقلم مع الظلام وإيجاد مكان مريح والتحلي بالصبر. على الرغم من أن الشهب قد لا تظهر على فترات منتظمة، فمن المرجح أن يكافأ الانتظار بعرض لا ينسى، إذا سمح الطقس بذلك.

لذلك، اضبط المنبه واستعد لمغامرة في الصباح الباكر. يعد دش نيزك Geminid بأن يكون حدثًا لا يمكن تفويته لمراقبي النجوم والمراقبين العاديين في أديلايد. مع سمائها المظلمة، وزيادة معدلات النيازك، والمنظر الرائع للشهب الساطعة والملونة، من المؤكد أن زخات المطر هذا العام ستكون من أبرز الأحداث في التقويم الفلكي.