لمحة عن أسرار الضوء المحظور في قلب المجرة

ملخص: انغمس في عالم مجرات وأشباه النجوم المحير Seyfert بينما نكشف عن الظاهرة الغامضة للضوء "المحظور" في أعماق قلوب المجرات.

صورة آسرة تكشف النقاب عن المجرة الحلزونية الساحرة MCG-01-24-014، التي تقع على بعد 275 مليون سنة ضوئية من كوكبنا. يوجد خلف بنيتها المحددة جيدًا نواة نشطة بشكل ملحوظ، تُعرف بأنها نواة مجرة ​​نشطة (AGN)، مما أكسب MCG-01-24-014 تمييز مجرة ​​سيفرت من النوع الثاني. تعمل النوى المجرية النشطة، وهي فئة فرعية مشتركة مع النجوم الزائفة، على إدامة جاذبية الكون.

في حين أن المجرات النشطة المجرية تمتلك تصنيفات معقدة، تضم مجرات سيفرت فئات فرعية إضافية – النوع 1 والنوع 2. يقوم علماء الفلك بفحص أطيافهم، وفحص الأنماط المعقدة المتولدة عندما ينقسم الضوء إلى أطوال موجية مختلفة. تتشابك خطوط الانبعاث الغامضة التي تنتجها مجرات سيفرت من النوع الثاني مع فكرة الضوء "المحظور". إن فهم وجود مثل هذا الضوء المحظور يتطلب فهم أصل الأطياف.

تظهر الأطياف بسبب الامتصاص الانتقائي وانبعاث الضوء بواسطة ذرات وجزيئات محددة. تمتص هذه الكيانات الضوء أو تبعثه بأطوال موجية محددة، حيث أن الإلكترونات - وهي جسيمات دقيقة تحيط بالنوى الذرية والجزيئية - موجودة فقط عند مستويات طاقة محددة. وبالتالي، فإن الإلكترونات تكتسب أو تتخلى عن كميات صغيرة ومتميزة من الطاقة، يرتبط كل منها بأطوال موجية مقابلة للضوء.

ومن الغريب أن خطوط الانبعاث المحظورة - والتي تتعارض مع بعض مبادئ فيزياء الكم - تتجسد في مجرات سيفرت. تملي التعقيدات المحيرة لفيزياء الكم أنه في ظل ظروف معملية خاضعة للرقابة على الأرض، سيتم اعتبار مثل هذه الانبعاثات "ممنوعة" بسبب عدم احتماليتها القصوى. ومع ذلك، داخل العوالم النشطة للنوى المجرية، تنهار هذه الافتراضات، مما يمنح الضوء المحظور فرصة لإلقاء الضوء على الكون، مما يستدعي فهمنا.

بينما نتعمق أكثر في ألغاز الضوء المحظور، ينكشف اللغز المحيط بمجرات سيفرت والكوازارات. إن التفاعل بين هياكلها الساحرة والظواهر الأثيرية التي تحدث داخل قلوبها المجرية يقدم لمحة آسرة عن عجائب الكون التي لا حدود لها.