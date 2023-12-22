تجديد قنديل البحر: الكشف عن أسرار نمو اللامسة

سلط بحث جديد من جامعة طوكيو الضوء على كيفية قيام قناديل البحر بتجديد مخالبها بعد البتر. كشفت الدراسة، التي نشرت في مجلة PLOS Biology، أن الخلايا التكاثرية الشبيهة بالجذع تلعب دورًا حاسمًا في عملية التجديد.

قنديل البحر، إلى جانب الكائنات المجوفة الأخرى مثل المرجان وشقائق النعمان البحرية، معروفون منذ فترة طويلة بقدراتهم التجددية المثيرة للإعجاب. ومع ذلك، فإن الآلية الكامنة وراء تكوين المأرمة، وهي مجموعة من الخلايا غير المتمايزة المسؤولة عن تجديد الأنسجة، ظلت غامضة.

واكتشف الباحثون أن الخلايا التكاثرية الشبيهة بالجذعية تظهر في موقع الإصابة وتساهم في تكوين المأرمة. تختلف هذه الخلايا عن الخلايا الجذعية المقيمة الموجودة في المجسات، المسؤولة عن صيانة وإصلاح الخلايا خلال حياة قنديل البحر.

من خلال دراسة مخالب قناديل البحر من نوع Cladonema، كشف الباحثون عن رؤى قيمة حول تكوين المأرمة في الحيوانات غير الثنائية، والتي لا تتطور بشكل ثنائي. ووجدوا أوجه تشابه بين الخلايا التكاثرية الخاصة بالإصلاح التي لوحظت في قنديل البحر والخلايا الجذعية المقيدة الموجودة في الحيوانات الثنائية مثل السلمندر، والتي يمكنها تجديد الأطراف.

على الرغم من هذه النتائج، فإن الأصول الخلوية للخلايا التكاثرية الخاصة بالإصلاح في تكوين المأرمة لا تزال غير واضحة. يؤكد الباحثون على الحاجة إلى الأدوات الجينية التي يمكنها تتبع سلالات خلايا محددة والتلاعب بالكلادونيما للكشف عن المزيد من المعلومات.

إن فهم آليات تكوين المأرمة في الحيوانات المتجددة، بما في ذلك قناديل البحر، يمكن أن يكون له آثار على تحسين قدرات التجدد البشرية. قد يساعد إجراء المزيد من الأبحاث في هذا المجال في تحديد المكونات الخلوية والجزيئية الرئيسية التي تساهم في تجديد الأنسجة بنجاح.