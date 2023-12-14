اكتشاف جديد يكشف أصول المستعرات الأعظمية الفقيرة بالهيدروجين

كشفت دراسة رائدة أخيرًا عن اللغز الكامن وراء المستعرات الأعظمية الفقيرة بالهيدروجين، وهو لغز طويل الأمد في مجال الفيزياء الفلكية. وقد حدد الباحثون الآن النجوم السابقة بعيدة المنال المسؤولة عن هذه الانفجارات الغريبة، وهي نجوم الهيليوم الساخنة التي تخلت عن أغلفةها الغنية بالهيدروجين.

لسنوات عديدة، كان العلماء في حيرة من أمرهم بسبب غياب الهيدروجين في أنواع معينة من المستعرات الأعظم. ينبع عدم الفهم من التحدي المتمثل في تحديد النوع الدقيق للنجم الذي يؤدي إلى هذه الانفجارات الفقيرة بالهيدروجين في نهاية دورة حياته. ومع ذلك، فإن هذا البحث الجديد يوضح هذه الظاهرة المحيرة.

في السابق، توقع علماء الفلك أن حوالي واحد من كل ثلاثة نجوم ضخمة يواجه عملية تعرف باسم تجريد الغلاف داخل الأنظمة الثنائية، حيث توجد نجوم قريبة المدار. وعلى الرغم من هذه الفرضية، لم يتم اكتشاف سوى مرشح محتمل واحد حتى الآن.

ومن خلال مراقبة وتحليل الأنظمة الثنائية القريبة من المدار، تمكن الباحثون من تصور النقل الجماعي الرائع الذي يحدث بين النجوم. وقد قدم هذا نظرة ثاقبة حاسمة حول تطور هذه الأنظمة والمصير النهائي للنجوم المعنية. كشفت النتائج عن الدور المهم الذي تلعبه نجوم الهيليوم الساخنة، التي تفقد غلافها الهيدروجيني السميك من خلال عملية نقل الكتلة، مما يؤدي إلى ظهور مستعرات عظمى فقيرة بالهيدروجين.

يعد فهم أصول المستعرات الأعظمية الفقيرة بالهيدروجين معلمًا حيويًا في فهمنا لتطور النجوم والمسارات المتنوعة التي تؤدي إلى أحداث كونية متفجرة. ومع هذا الإنجاز، يمكن للعلماء تحسين نماذجهم وتوقعاتهم، مما يجعلنا أقرب إلى كشف أسرار الكون. يفتح هذا الاكتشاف آفاقًا جديدة للاستكشاف ويثير المزيد من الاستفسارات حول طبيعة الأنظمة الثنائية الضخمة والعمليات التي تشكل الظواهر السماوية.