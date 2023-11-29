شراكة نيوزيلندا مع برنامج البحث والابتكار في الاتحاد الأوروبي لتعزيز التكامل العلمي العالمي

وقد أبرز تقرير برلماني حديث المزايا الكبيرة التي يمكن لنيوزيلندا أن تكتسبها من الانضمام إلى برنامج "هورايزون أوروبا" للبحث والابتكار التابع للاتحاد الأوروبي. وقد قام التقرير، الذي أجرته لجنة التنمية الاقتصادية والعلوم والابتكار بالبرلمان، بتحليل شامل للمعاهدة المنشئة لهذه الرابطة وخلص إلى أنه لا توجد عيوب محددة. بل على العكس من ذلك، يتوقع التقرير أن الفوائد سوف تتكشف تدريجيا على المدى المتوسط ​​إلى الطويل، مما يؤدي إلى سياسات رائدة، وتكنولوجيات مبتكرة، وزيادة التركيز على معالجة تغير المناخ.

ومن خلال تبني هذه الشراكة مع برنامج البحث والابتكار التابع للاتحاد الأوروبي، تستعد نيوزيلندا لدمج نفسها بشكل أكبر في مجتمع العلوم الدولي. وسيفتح التعاون مع العلماء والباحثين الأوروبيين آفاقًا جديدة لتبادل المعرفة والموارد والخبرات. ولا شك أن هذا التلاقح بين الأفكار ووجهات النظر سوف يؤدي إلى تسريع وتيرة التقدم في مختلف المجالات العلمية، وهو ما لن يعود بالنفع على نيوزيلندا فحسب، بل على المجتمع العلمي العالمي ككل.

أحد التحديات الرئيسية التي تهدف هذه الجمعية إلى معالجتها هو تغير المناخ. وبوسع نيوزيلندا، المعروفة بالتزامها بالاستدامة والإشراف البيئي، أن تستفيد من خبرة الاتحاد الأوروبي الواسعة في أبحاث المناخ واستراتيجيات التخفيف. ومن خلال الاستفادة من هذه الحكمة الجماعية، تستطيع نيوزيلندا تعزيز سياساتها، وتنفيذ التكنولوجيات المبتكرة، والمساهمة بشكل كبير في الجهود العالمية الرامية إلى مكافحة تغير المناخ.

يسلط هذا التقرير البرلماني الضوء على الإمكانات الهائلة التي تنتظر نيوزيلندا. ويؤكد على التأثير التحويلي لهذه الشراكة، مع التركيز على أن دخول الدولة في برنامج هورايزون أوروبا هو خطوة استراتيجية نحو أن تصبح لاعبا نشطا في الساحة العلمية العالمية.

الأسئلة الأكثر شيوعا:

س: ما هو برنامج البحث والابتكار في Horizon Europe؟

ج: يعد برنامج البحث والابتكار في Horizon Europe المبادرة الرائدة للاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى تعزيز البحث العلمي والابتكار والتطوير التكنولوجي في مختلف القطاعات.

س: كيف ستستفيد نيوزيلندا من هذه الشراكة؟

ج: إن ارتباط نيوزيلندا ببرنامج البحث والابتكار التابع للاتحاد الأوروبي سوف يعزز الاندماج في نظام العلوم العالمي، مما يتيح تبادل المعرفة والموارد، ومساعي البحث التعاوني، وفرص الابتكار.

سؤال: لماذا يتم التركيز على معالجة تغير المناخ في التقرير؟

ج: يشكل تغير المناخ تحديا عالميا ملحا، ويسلط التقرير الضوء على أهمية معالجة هذه القضية. توفر شراكة نيوزيلندا مع الاتحاد الأوروبي إمكانية الوصول إلى الخبرات والموارد القيمة، مما يمكّن الأمة من تعزيز سياساتها وتقنياتها المناخية.