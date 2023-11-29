**العنوان: تطوير علاجات مبتكرة لمرض البريون: قصة سونيا فالاب**

في مجال أبحاث البريون، برزت عالمة الأحياء سونيا فالاب كشخصية بارزة، وكرست حياتها لفهم وإيجاد علاجات لمرض البريون. شاركت فالاب، إلى جانب زوجها إريك مينيكل، في تأسيس تحالف البريون في معهد برود التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة هارفارد، بهدف قيادة الجهود الرامية إلى تطوير علاجات لهذا المرض المدمر.

رحلة شخصية

إن مشاركة فالاب العميقة في أبحاث البريون تنبع من مأساة شخصية. في عام 2010، أصيبت والدتها بمرض غامض أدى إلى تدهور صحتها بسرعة. لسوء الحظ، توفيت قبل نهاية العام. وفي العام التالي، اكتشفت فالاب أن والدتها قد توفيت بسبب مرض البريون الوراثي. أدى هذا الكشف إلى خضوع فالاب للاختبار الجيني، لتكتشف أنها أيضًا تحمل الطفرة التي تعرضها لخطر كبير للغاية للإصابة بالمرض القاتل.

تحويل التركيز إلى مرض البريون

بدافع من تجاربهم الشخصية، قرر فالاب ومينكل إعادة توجيه حياتهم المهنية نحو دراسة مرض البريون. لقد انغمسوا في الجانب البحثي للأشياء، وسجلوا في فصول ليلية وتركوا وظائفهم في النهاية لمتابعة مناصب مبتدئة في أبحاث الطب الحيوي. وبعد شغفهم، بدأوا برامج الدكتوراه في معهد برود، حيث أنشأوا مختبرًا مشتركًا مخصصًا لدراسة آليات مرض البريون والبحث عن المؤشرات الحيوية.

منظور فريد

بصفته عالمًا مريضًا، يقدم فالاب منظورًا متميزًا لأبحاث مرض البريون. في حين كان التركيز تقليديًا على علاجات الأمراض المصحوبة بأعراض، فإن فالاب مهتم بشكل خاص بتطوير علاجات وقائية. وهي تعتقد أن التدخل المبكر أمر بالغ الأهمية في الحفاظ على وظائف المخ، نظرا للتقدم السريع والتشخيص الكئيب لأمراض البريون.

استهداف بروتين البريون

كانت الحقيقة الأساسية للمقالة الأصلية هي هدف تطوير علاجات لمرض البريون. يهدف فالاب ومينكل إلى تقليل كمية بروتين البريون في الدماغ، والذي يلعب دورًا حاسمًا في تطور المرض. أظهرت الأبحاث أن الفئران المعطلة التي تفتقر إلى بروتين البريون لا تصاب بالمرض عند تعرضها للبريونات. تشكل هذه الرؤية أساس استراتيجيتهم، حيث يستكشفون طرقًا لاستهداف مستويات بروتين البريون لدى البشر.

أساليب علاجية جديدة

يقوم فريق فالابه بالتحقيق في الأساليب العلاجية المبتكرة، بما في ذلك أليغنوكليوتيدات مضادة للتحسس (ASO). من خلال استخدام ASO، يمكنهم تقليل مستويات بروتين البريون لدى الأفراد المعرضين لخطر الإصابة بمرض البريون قبل ظهور الأعراض. ويبشر هذا النهج الاستباقي بمنع ظهور المرض والحفاظ على الوظيفة الإدراكية.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

**س: ما هو مرض البريون؟**

يشير مرض البريون إلى مجموعة من الاضطرابات العصبية التنكسية النادرة الناجمة عن اختلال بروتينات البريون الطبيعية في الدماغ، مما يؤدي إلى أضرار مميتة والموت في نهاية المطاف.

**س: كيف تتطور أمراض البريون؟**

تتطور أمراض البريون بسرعة، وعادةً ما يبقى المرضى على قيد الحياة لمدة تزيد قليلاً عن عام بعد ظهور الأعراض.

**س: ما هو تحالف البريون؟**

تحالف بريون هي منظمة أسستها سونيا فالاب وإريك مينيكل في معهد برود التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة هارفارد. ويركز على قيادة الأبحاث وتطوير علاجات لمرض البريون.

**س: ما هو هدف بحث فالابه؟**

الهدف الأساسي لفالاب هو تطوير علاجات فعالة لمرض البريون، مع التركيز بشكل خاص على العلاجات الوقائية التي يمكن تقديمها قبل ظهور الأعراض.

**س: ما هي أليغنوكليوتيدات مضادة للتحسس (ASO)؟**

أليغنوكليوتيدات مضادة للتحسس (ASO) عبارة عن تسلسلات قصيرة من الأحماض النووية التي يمكنها استهداف جزيئات الحمض النووي الريبي (RNA) والارتباط بها بشكل انتقائي، مع إمكانية تعديل التعبير الجيني وتقليل مستويات بروتينات معينة.