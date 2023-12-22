نجح العلماء في هندسة قرد كيميرا بمجموعات متعددة من الحمض النووي

حقق العلماء تقدما مذهلا من خلال إجراء هندسة وراثية لقرد يحتوي على أكثر من مجموعتين من الحمض النووي، مما أدى إلى خلق قرد "كيميرا". تضمنت هذه التجربة الرائدة دمج أجنة متميزة وراثيًا لقرود المكاك طويلة الذيل، بهدف تعزيز فهمنا للتطور الجنيني وتطور الأمراض في الأنسجة الحية.

يمثل هذا الإنجاز قفزة كبيرة إلى الأمام في مجال البحوث الطبية الحيوية. في حين أن القوارض مثل الفئران والجرذان تُستخدم تقليديًا كنماذج للدراسات العلمية، إلا أن وظائفها الفسيولوجية لا تعكس بدقة وظائف البشر. ومن ناحية أخرى، تشترك القرود في علاقة تطورية أوثق مع البشر، مما يجعلها نموذجًا أكثر دقة لدراسة الأمراض التي تصيب الإنسان.

تضمنت التجربة تلقيح 12 أنثى من قرود المكاك، مما أدى إلى ستة ولادات ناجحة. ومن بين هذه الولادات، ظهر قرد كخيمر، وأظهر سمة غير عادية: وجه أخضر متوهج، وأطراف أصابع، وعيون خضراء فلورية. تم إحداث هذا التوهج الفريد عمدًا من قبل العلماء، الذين أضافوا بروتينًا فلوريًا إلى الخلايا المانحة لتتبع توزيع الحمض النووي.

ولسوء الحظ، كان لا بد من القتل الرحيم للقرد الكميري بعد عشرة أيام فقط بسبب العيوب الخلقية. وعلى الرغم من هذه النكسة، لا يزال الباحثون متفائلين بشأن إمكانات القرود الخيمرية في المجتمع العلمي. وهم يعتقدون أن هذه المخلوقات يمكن أن تلعب دورًا حيويًا في دراسة الأمراض التنكسية العصبية المعقدة. ومن خلال دراسة هذه الأمراض في الكائنات ذات التركيب الجيني المماثل للإنسان، يأمل الباحثون في الحصول على نتائج أكثر دقة وتمهيد الطريق لعلاجات أكثر فعالية.

في حين أن تركيز المجتمع العلمي ينصب حاليًا على القرد الوهمي، هناك اكتشاف مهم آخر مذكور بإيجاز في المقالة المصدر يتعلق بـ "منجم ذهب" الليثيوم في الولايات المتحدة. وقد يكون لهذا الاكتشاف آثار عميقة على صناعة بطاريات السيارات الكهربائية (EV)، التي تعتمد بشكل كبير على يعتمد على الليثيوم كعنصر حاسم. يمكن أن يؤدي المزيد من الاستكشاف لمصدر الليثيوم إلى إحداث ثورة في صناعة السيارات الكهربائية وتشكيل مستقبل النقل المستدام.