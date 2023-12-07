تغير المناخ والميكروبات: دراسة جديدة تكشف عن تغير غازات الدفيئة في المحيطات

سلطت دراسة حديثة أجراها علماء في جامعة إنتشون الوطنية الضوء على تأثير تغير المناخ على الميكروبات البحرية والتغير اللاحق للغازات الدفيئة في المحيطات. تساهم نتائج هذه الدراسة في فهم أفضل لشدة تغير المناخ وأهمية موارد المحيطات.

إن محركات تغير المناخ مثل ارتفاع درجة حرارة المحيطات، والتحمض، وإزالة الأكسجين، وترسب النيتروجين لها آثار ضارة على التجمعات الميكروبية الحساسة في المحيطات. تعطل هذه التغييرات مجتمع الميكروبات البحرية، الذي يلعب دورًا حاسمًا في إنتاج الغازات الدفيئة مثل أكسيد النيتروز (N2O) والميثان (CH4).

قام فريق البحث، بقيادة البروفيسور إيل نام كيم، بفحص التأثير المتزامن لعوامل تغير المناخ على الميكروبات البحرية عبر غرب شمال المحيط الهادئ. ومن خلال تقييم التغيرات السكانية بدائية النواة والتعديلات الأيضية، اكتسب العلماء رؤى حول كيفية تأثير تغير المناخ على النظام البيئي للمحيطات.

تسلط الدراسة الضوء على الارتباط الوثيق بين بدائيات النوى ومحركات تغير المناخ عبر طبقات مختلفة من المحيط. وتكشف النتائج أن التعرض طويل الأمد لعوامل تغير المناخ المحددة يمكن أن يؤدي إلى زيادة إنتاج أكسيد النيتروز، وتغير الرقم الهيدروجيني، وفي نهاية المطاف، ارتفاع انبعاثات الميثان. تتحدى هذه النتائج الافتراضات السابقة حول إمكانات بدائيات النوى والعمليات البيوجيوكيميائية المتعلقة بتغير المناخ، مما يؤكد الحاجة إلى إعادة تقييم تأثير تغير المناخ على النظم البيئية للمحيطات المفتوحة.

إن فهم العلاقة المعقدة بين تغير المناخ والميكروبات البحرية أمر بالغ الأهمية في تطوير استراتيجيات فعالة للتخفيف من آثار تغير المناخ على النظم البيئية للمحيطات. ومن خلال تنفيذ السياسات الرامية إلى الحد من تحمض المحيطات وارتفاع درجة حرارتها، يصبح من الممكن تثبيت استقرار المجتمعات الميكروبية ودورات الغازات الدفيئة في المحيطات.

هذه الدراسة الرائدة لديها القدرة على تشكيل البحوث المستقبلية في النظم البيئية البحرية. وهو يسلط الضوء على أهمية النظر في دور الميكروبات في فهم آثار تغير المناخ ويؤكد الحاجة الملحة لإعطاء الأولوية للحفاظ على موارد المحيطات.