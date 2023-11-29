تقنية تصوير ثورية جديدة تعزز فهم الإشارات الخلوية

قام فريق من الباحثين في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) بتطوير تقنية تصوير رائدة تسمح للعلماء بمراقبة جزيئات متعددة داخل الخلايا الحية في وقت واحد. تفتح هذه التقنية، الموصوفة في دراسة نشرت في مجلة Cell، إمكانيات جديدة لدراسة شبكات الإشارات الجزيئية المعقدة التي تحرك الوظيفة الخلوية.

في الماضي، كانت المجاهر الفلورية محدودة في قدرتها على التمييز بين عدد محدود من الألوان، مما يجعل من الصعب التقاط النطاق الكامل للنشاط الجزيئي داخل الخلايا. ومع ذلك، فإن التقنية الجديدة التي طورها الدكتور إدوارد بويدن وفريقه تتغلب على هذا القيد باستخدام بروتينات مراسلة فلورية تومض وتنطفئ بمعدلات مختلفة. ومن خلال تصوير الخلايا بمرور الوقت واستخلاص كل إشارة فلورية حسابيًا، يستطيع الباحثون تتبع المستويات المتغيرة للبروتينات المستهدفة المتعددة في وقت واحد.

هذا الاختراق له آثار كبيرة على فهمنا للعمليات البيولوجية المختلفة. ومن خلال مراقبة كيفية تفاعل شبكات الإشارات داخل الخلايا، يمكن للعلماء الحصول على رؤى قيمة حول ظواهر مثل شيخوخة الخلايا، وانتشار السرطان، والتعلم والذاكرة في الدماغ. على سبيل المثال، يمكن لهذه التقنية تسليط الضوء على التغيرات الجزيئية التي تحدث أثناء دورات انقسام الخلايا، بالإضافة إلى توفير صورة أوضح لاستجابة المغذيات، وتغيرات التعبير الجيني، والإشارات العصبية.

قال الدكتور بويدن: "إن القدرة على تصور جزيئات متعددة داخل الخلايا في الوقت الفعلي تُغير قواعد اللعبة". "إنه يسمح لنا باستكشاف التفاعل الديناميكي بين مسارات الإشارات المختلفة وفهم كيفية عمل الخلايا بشكل أفضل."

أسئلة وأجوبة:

س: كيف تعمل تقنية التصوير الجديدة؟

ج: تستخدم هذه التقنية بروتينات مراسل الفلورسنت التي تومض وتنطفئ بمعدلات مختلفة. ومن خلال تصوير الخلايا بمرور الوقت واستخلاص كل إشارة فلورية حسابيًا، يستطيع الباحثون تتبع المستويات المتغيرة للبروتينات المستهدفة المتعددة في وقت واحد.

س: ما هي التطبيقات المحتملة لهذه التقنية؟

ج: هذه التقنية لديها القدرة على إحداث ثورة في فهمنا لظواهر مثل شيخوخة الخلايا، وانتشار السرطان، والتعلم والذاكرة في الدماغ، وأكثر من ذلك من خلال الكشف عن كيفية تفاعل شبكات الإشارات.

س: كيف تختلف هذه التقنية عن طرق الفحص المجهري الفلوري السابقة؟

ج: كانت طرق الفحص المجهري الفلوري السابقة محدودة في قدرتها على التمييز بين عدد محدود من الألوان. تتغلب التقنية الجديدة على هذا القيد عن طريق زيادة عدد الإشارات الجزيئية التي يمكن تصورها بشكل كبير.

س: هل تنفيذ هذه التقنية معقد؟

ج: لا، إن تنفيذ هذه التقنية بسيط ويمكن إجراؤه باستخدام المجاهر الضوئية الأساسية المتوفرة بالفعل على نطاق واسع في المختبرات.