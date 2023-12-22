بحث جديد يكشف عن خطر هروب الميثان في سفالبارد

كشفت دراسة حديثة أجريت في أرخبيل سفالبارد المتجمد في المحيط المتجمد الشمالي عن تهديد بيئي كبير. وبينما يتم تجاهل المنطقة في كثير من الأحيان من قبل عامة الناس، فإنها تحتوي على ملايين الأمتار المكعبة من غاز الميثان تحت التربة الصقيعية، وهو أحد الغازات الدفيئة القوية التي لديها القدرة على تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري. أشارت الافتراضات السابقة إلى أن هذا الغاز المحصور كان محصورًا، لكن الأبحاث الجديدة كشفت أنه يمكنه الهجرة والهروب من ختمه المتجمد. وقد يؤدي هذا إلى حدوث حلقة ارتجاعية خطيرة، مما يؤدي إلى تكثيف الاحترار ويؤدي إلى زيادة ذوبان التربة الصقيعية في المنطقة.

تلعب الغازات الدفيئة، بما في ذلك غاز الميثان، دورًا حاسمًا في تنظيم مناخ الأرض. ومع ذلك، فإن عدم التوازن في هذه الغازات، وخاصة القوية منها مثل غاز الميثان، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة، مما يشكل تهديدا خطيرا للحياة على هذا الكوكب. ذكرت الأمم المتحدة أن الانبعاثات العالمية من غاز الميثان يجب أن تنخفض بنسبة 45٪ تقريبًا للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية.

تاريخياً، كانت التربة الصقيعية في سفالبارد، والتي تظل متجمدة لمدة عامين أو أكثر، بمثابة حاجز طبيعي، حيث تحبس غاز الميثان المنطلق من التكوينات الصخرية الأساسية. ومع ذلك، مع استمرار ارتفاع درجة حرارة الكوكب، تذوب التربة الصقيعية، مما يخلق مسارات لخروج الميثان المحتجز. وهذا مثير للقلق بشكل خاص في غرب سفالبارد، حيث أدت الظروف الأكثر دفئًا إلى تساقط التربة الصقيعية واحتواء غاز الميثان بشكل أضعف.

يتطلب اكتشاف هذه الثغرة تحليلًا دقيقًا لقراءات درجات الحرارة ومراقبة التغيرات في الأعمدة المحفورة على مدار عقد من الزمن. ووجد الباحثون أن ما يقرب من نصف الآبار التي تمت دراستها تحتوي على التربة الصقيعية، ونصفها يعمل كختم نهائي على رواسب كبيرة من الميثان. ومن الممكن أن يساهم الإطلاق المحتمل لغاز الميثان على نطاق واسع من هذه الرواسب في خلق حلقة ردود فعل ذاتية الاستدامة، مما يؤدي إلى تسريع ظاهرة الاحتباس الحراري وتفاقم أزمة المناخ.

ومن حسن الحظ أن التسرب الحالي لغاز الميثان ضئيل للغاية، الأمر الذي يوفر الفرصة لاتخاذ إجراءات حاسمة. ومن الأهمية بمكان أن ننتبه إلى التحذيرات المبكرة وأن ننفذ التدابير اللازمة لمنع التربة الصقيعية من أن تصبح عاملا محفزا لظاهرة الانحباس الحراري الجامح. ومن خلال القيام بذلك، يمكننا أن نضمن أن تظل سفالبارد مقبرة متجمدة للغاز المحتجز فيها، بدلا من كونها تهديدا يؤدي إلى تضخيم تغير المناخ العالمي.

تم نشر نتائج البحث في مجلة Frontiers in Earth Science ويمكن الوصول إليها [هنا] (رابط).